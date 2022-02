Garena Free Fire Banned In India: भारत सरकार ने आज सोमवार को एक अहम आदेश जारी कर 54 चाइनीज एप पर प्रतिबंध लगा दिया. केंद्रीय गृह मंत्रालय ने जिन चाइनीज एप्स पर प्रतिबंध का आदेश दिया है उसमें युवाओं के बीच खासा लोकप्रिय गेम गरेना फ्री फायर (Garena Free Fire) भी शामिल है. भारत में इस गेम की लोकप्रियता का अंदाजा महज इस बात से लगाया जा सकता है कि पिछले साल ये रिकॉर्ड संख्या में डाउनलोड किया गया.Also Read - Garena Free Fire यूजर्स को लगा झटका, भारत में बैन हुआ ये लोकप्रिय गेम, जानिए डिटेल

बताया गया कि देश में पबजी (PUBG) बैन के बाद साल 2020 की तुलना में 2021 में इसकी डाउनलोडिंग 72 फीसदी का उछाल दर्ज किया गया. दिलचस्प बात यह है कि डेवलपर, गरेना सी सिंगापुर की एक कंपनी है, लेकिन इसे अन्य चीनी एप्स के साथ जोड़ा गया है. Also Read - Sher Aur Bhense Ki Ladai: कटड़े से पंगा लेने की गलती कर गए शेर, फिर दिखा ऐसा नजारा शायद ही देखा हो | देखें Video

देश में फ्री फायर पर प्रतिबंध के बाद सोशल मीडिया यूजर्स जमकर कमेंट कर रहे हैं. बड़ी तादाद में नेटिजन ने मीम्स शेयर किए हैं, जिन्हें देखकर हंसी रोकना मुश्किल हो जाएगा. देखिए यहां कुछ ऐसे ही मीम्स जो आपको पेट पकड़कर हंसने पर मजबूर कर देंगे. Also Read - Viral Video Today: बैकबेंचर को आगे बिठाने की गलती कर गए टीचर जी, फिर दिखा ऐसा नजारा सोच नहीं सकते | देखिए वीडियो

#FreeFireBanned Finally 😄 Good Decision taken by Government of India🙌🏻 To remove this app from play store!!! #FreeFire #freefireban pic.twitter.com/0B6TarbpwP

#FreeFireBanned in India Le Players are crying hard. I am happy with the decision ☺️ pic.twitter.com/qgwbt0OBBh

The famous gaming app Free Fire is banned and BGMI PubG is happier than anyone now. Many Chinese apps banned in India including Free Fire, and that's good that indian will not use Chinese things. #FreeFireBanned pic.twitter.com/wJUpSa1wOd

— the_thor (old I'd locked) (@Asgardking431) February 14, 2022