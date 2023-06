Gau Mata Ka Video: जानवरों से नहीं देखी गई किसान की उदासी, गाय ने तो गले तक लगा लिया | देखें वीडियो

Gau Mata Ka Video: इंसान और जानवरों का रिश्ता हमेशा से ही प्यारा रहा है. एक बार आवाज देने से ही जानवर उन लोगों के पास भागे चले आते हैं, जो उनका खूब ख्याल रखते हैं. जानवर अपने मालिक की उदासी को बिल्कुल भी नहीं देख पाते हैं. हालांकि कई बार इंसान और जानवरों के बीच का रिश्ता खतरनाक मोड भी ले लेता है. कहीं कोई इंसान जानवर पर डंडे चलाता दिख जाता है तो कभी कोई जानवर इसानों पर हमला करते हुए दिख जाता है. लेकिन अभी जो वीडियो सामने आया है वो हर किसी के दिल को छू रहा है. इसमें एक किसान की उदासी को उसके पालतू जानवर देख नहीं पाते हैं और उसके साथ-साथ खुद भी उदास हो जाते हैं.

सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे इस वीडियो में आप देख सकते हैं कि एक किसान जमीन पर घुटनों पर सिर रखकर बैठा हुआ है. उसे देख साफ मालूम चलता है कि वो किसी बात से परेशान है और निराशा में डूबा हुआ है. अपने मालिक की ये हालत उसके पालतू जानवरों से नहीं देखी जाती है. बारी-बारी सभी उसके पास पहुंचने लगते हैं. सबसे पहले पालतू डॉगी उसे देखने आते हैं पर किसान कोई रिस्पॉन्स नहीं देता है. डॉगी जाकर गायों और गधों को बुला लाते हैं. सभी गाय मिलकर किसान का हाल देखने के लिए आती है और उसे गले लगा लेती हैं.