Gayi Bhains Pani Me: कर्नाटक में पिछले 700 सालों से एक अनोखी परंपरा चली आ रही है, जिसका धूमधाम से आयोजन होता है. इस बार भी दक्षिणी कन्नड़ जिले में शनिवार को इस कंबाला रेस यानी की भैंसा दौड़ का भव्य आयोजन किया गया. तटीय इलाक़ों में हर साल आयोजित होने वाली ‘भैंसा दौड़’ को कंबाला रेस के नाम से भी जाना जाता है. इस आयोजन में लोगों ने बढ़-चढ़कर हिस्सा लिया और रौशनी से नहाए स्टेडियम में इसका लुत्फ उठाया. इस रेस में भैंसों की दौड़ होती है जो अद्भुत होती है. पानी और कीचड़ से बने ट्रैक में भैंसों की रेस होती है. इस दौरान भैंसों को सजाया जाता है और तेज़ दौड़ने के लिए तैयार किया जाता है.Also Read - Viral Video: पानी के बदले ड्रेनेज पाइप से निकलने लगे लाखों रुपये, ये नजारा देखकर चकरा जाएगा दिमाग | देखिए वीडियो

बता दें कि ये कंबाला रेस या भैंसा दौड़ परंपरागत रूप से स्थानीय तुलुवा ज़मींदारों और दक्षिण कर्नाटक और उडुपी के तटीय ज़िलों व केरल के कासरगोड द्वारा आयोजित की जाती है. ये पर्व ‘भगवान शिव’ के अवतार कहे जाने वाले ‘भगवान मंजूनाथ’ को समर्पित माना जाता है. कहा जाता है कि इस खेल के ज़रिए अच्छी फ़सल के लिए भगवान को ख़ुश किया जाता है. एक अन्य मान्यता के अनुसार ये शाही परिवार का खेल हुआ करता था. Also Read - Ajab-Gazab Bayan: कर्नाटक के स्वास्थ्य मंत्री ने तो हद कर दी, लड़कियों को ये क्या कह दिया...जानिए

#WATCH | Karnataka: Kambala, a traditional buffalo race, was held at Moodabidri in Dakshina Kannada district yesterday. More than 200 pairs of buffaloes participated in various competitions pic.twitter.com/GApcvzxgrT

— ANI (@ANI) December 11, 2021