Ghode Ka Video: वाइल्ड एनिमल से जुड़े वीडियो सोशल मीडिया पर आते ही वायरल हो जाते हैं. कभी दो जानवर आपस में फाइट करते दिखते हैं तो कभी एक दूसरे पर प्यार लुटाते. लेकिन कभी-कभार वो ऐसी फनी हरकतें करते हैं, जो देखते ही बनता है. सोशल मीडिया पर अभी एक घोड़े का वीडियो सामने आया है, जिसमें वो अपना फनी अंदाज दिखा रहा है. दरअसल, घोड़े को शीशे में अपनी शक्ल दिख जाती है और वो उसे देख चकित रह जाता है. उसे लगता है कि शीशे के पार कोई दूसरा जानवर है. यहीं पर उसकी हरकतें देखते ही बन रही है.Also Read - Bride Groom Video: बुजुर्ग को मिली खूबसूरत दुल्हन तो हिल गई जनता, बोली- कौन सा व्रत रखा था...देखें वीडियो

वायरल वीडियो में आप देख सकते हैं कि किस तरह एक फार्म हाउस में घोड़े के सामने एक आईना आ जाता है और वो उसमें अपनी शक्ल को देखता है. घोड़ा इस बात से परेशान हो जाता है कि शीशे के पीछे कौन है. वो इतना मासूम होता है कि उसे पता ही नहीं चलता कि वो खुद की शक्ल आईने में देख रहा होता है. Also Read - Wild Animal Video: चिड़िया ने टाइगर को याद दिला दी नानी, ऐसा छकाया कि जिंदगी भर नहीं भूल पाएगा- देखें वीडियो

Horse seeing itself in the mirror.. 😂 pic.twitter.com/DF6r9SCw1E

— Buitengebieden (@buitengebieden) July 26, 2022