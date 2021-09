Ghode Ki Hansi Ka Video: सोशल मीडिया में एक घोड़े का वीडियो खूब देखा जा रहा है. इसमें घोड़ा ऐसा कुछ करता नजर आता है जिसे देखकर हंसी रोकना मुश्किल हो जाएगा. वीडियो को कुछ ही समय में सैकड़ों लोग देख चुके हैं और बड़ी संख्या में लोगों ने इसे पसंद किया है. एक मिनट 18 सेकंड के वीडियो में देखा जा सकता है कि खुले मैदान में एक घोड़ा कुछ लोगों के ग्रुप के पास खड़ा है. इसमें उसके करीब में बैठी एक महिला प्लेट में कुछ खा रही है. घोड़ा भी प्लेट में रखी चीज को खाने लगा और कुछ लम्हे बाद ही बुरी तरह ‘हंसने लगा.’Also Read - Bike Par 12 Bachho Ka Video: 12 बच्चों को बिठाकर बाइक दौड़ा रहा शख्स, 7 तो आगे ही बिठा लिए | देखिए ये खतरनाक वीडियो

वीडियो में देखा जा सकता है कि घोड़े ने महिला की प्लेट से जितनी बार खाया उतनी ही बार वो मुंह ऊपर कर और दांत दिखाकर हंसने लगा. घोड़े की ऐसी हरकत देख वहां मौजूद अन्य लोग भी बुरी तरह हंसने लगे. ट्विटर पर एक हैंडल से शेयर किए गए वीडियो के अनुसार महिला की प्लेट में नमक और सिरका मिले हुए चिप्स थे, जिन्हें खाते ही घोड़ा हंसने लगा.

यहां देखें वीडियो-

This happy horse can't stop grinning at salt and vinegar chips 😋🐴😂#viralhog #horse #yummy #laughter pic.twitter.com/CaxbQoh6K7

— ViralHog (@ViralHog) September 2, 2021