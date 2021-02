Ghost Viral Video: सोशल मीडिया पर कई वीडियोज शेयर होते रहते हैं पर भूत का ऐसा वीडियो सामने आया है जो किसी के भी रौंगटे खड़े कर दे. ये वीडियो एक सीसीटीवी कैमरे में कैद हुआ. Also Read - Real Or Fake Ginger Buying Tips: खरीदने से पहले ऐसे करें नकली अदरक की पहचान?

वायरल वीडियो में दिखता है कि एक बच्ची बेड पर खिलौनों से खेल रही है. अचानक उसको कोई बेड के नीचे खींचता है.

धीरे-धीरे बच्ची पूरी तरह से बेड के नीचे पहुंच जाती है. लोग इस वीडियो को देखकर हैरान है. ये वीडियो तब चर्चा में आया जब इसे बच्ची के पिता ने सोशल मीडिया पर शेयर किया.

उन्होंने टिकटॉक पर इसे @joshdean0222 अकाउंट से शेयर किया. कैप्शन दिया,

“My daughter being pulled under the bed… wife thinks she crawled but she was pulled by something.”

बच्ची के पिता ने लिखा की कई लोगों को लग सकता है कि बच्ची खुद खेलते-खेलते खिलौनों के लिए बिस्तर के नीचे गई. पर ऐसा नहीं है. उसे किसी ने खींचा है.

वीडियो की काफी चर्चा हो रही है. इसे 8 मिलियन से अधिक व्यूज मिल चुके हैं. लोग इस वीडियो को एक नहीं कई बार देख रहे हैं. दरअसल उन्हें बार-बार देखने पर भी यकीन नहीं हो रहा कि ये सच है.