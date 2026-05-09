By clicking “Accept All Cookies”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts Cookies Policy.
देखते ही देखते ऊंचे पेड़ पर चढ़ गया विशाकाय सांप, हर किसी के रोंगटे खड़े कर देगा ये नजारा | देखें वीडियो
Viral Video: विशालकाय सांप का ये वीडियो सोशल मीडिया के अलग-अलग प्लेटफॉर्म पर खूब शेयर किया जा रहा है. इसपर नेटिजन्स भी खूब प्रतिक्रिया दे रहे हैं.
Sanp Ka Viral Video: सोशल मीडिया पर इन दिनों एक ऐसा वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसे देखकर लोगों की सांसें अटक गईं. वीडियो में एक विशालकाय सांप कुछ ही सेकेंड में ऊंचे पेड़ पर चढ़ता दिखाई देता है. सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि सांप बिना रुके और बिना फिसले तेजी से ऊपर बढ़ता जाता है. यह नजारा देखकर वहां मौजूद लोग भी दंग रह गए. वायरल क्लिप में देखा जा सकता है कि सांप पेड़ के मोटे तने को अपने शरीर से कसकर पकड़ता है और फिर गोलाई में लिपटते हुए ऊपर की तरफ बढ़ने लगता है.
ये भी जरूर पढ़ें- कितने साल तक TMC के नेता रहे सुवेंदु अधिकारी, जवाब सुनकर चौंक ही जाएंगे आज
पेड़ पर चढ़ गया विशालकाय सांप
उसकी रफ्तार इतनी तेज होती है कि पहली नजर में लोगों को यकीन ही नहीं होता कि कोई सांप इस तरह पेड़ पर चढ़ सकता है. कई यूजर्स ने वीडियो को डरावना तो कई ने बेहद रोमांचक बताया है. वीडियो रिकॉर्ड करने वाले शख्स ने जैसे ही यह दृश्य कैमरे में कैद किया, इंटरनेट पर इसे लाखों लोग देखने लगे. खास बात यह रही कि सांप बिल्कुल संतुलन बनाए रखता है और पेड़ की ऊंचाई तक पहुंच जाता है. इस दौरान आसपास मौजूद लोग दूरी बनाकर खड़े नजर आते हैं.
यहां एक्स पर देखें वीडियो
Have you seen a SNAKE climb a tree?
Its quite fascinating and scary at the same time for some reason pic.twitter.com/oWj7Ai3LI8
— Roseline Kace (@RoselineKace) May 7, 2026
क्या बोले नेटिजन्स
बताया जाता है कि कई प्रजातियों के सांप पेड़ों पर चढ़ने में माहिर होते हैं. वे अपने शरीर की मजबूत पकड़ और मांसपेशियों की ताकत से तने को जकड़ लेते हैं. इसी वजह से वे बिना पैरों के भी आसानी से ऊपर चढ़ जाते हैं. हालांकि इतने बड़े सांप को इतनी तेजी से चढ़ते देखना आम बात नहीं मानी जाती. सोशल मीडिया पर वीडियो को लेकर मजेदार प्रतिक्रियाओं की भी बाढ़ आ गई है.