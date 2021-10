Gilhari-Sanp ki Ladai Ka Video: सांप और गिलहरी का क्या मुकाबला, कई लोग ऐसा सोचते होंगे, लेकिन एक ऐसा वीडियो वायरल (Viral Video) हुआ है, जिसे देख हैरत होगी. सांप और गिलहरी (Squirrel Snake Fighting Video) का जब आमना-सामना हुआ. सांप ने गिलहरी पर हमला कर दिया. इसके बाद दोनों के बीच जोरदार लड़ाई हो गई.Also Read - Billi Aur Tote Ka Video: बिल्ली के साथ ऐसी हरकत करने लगा तोता, तुरंत हवा में उछल गई | देखिए ये मजेदार Video

सांप और गिलहरी जंगल (Forest) में पथरीली ज़मीन पर हैं. यहां सांप ने गिलहरी पर हमला कर दिया. सांप ने जैसे ही गिलहरी पर हमला किया, गिलहरी भी कमज़ोर नहीं पड़ी. गिलहरी ने पहले तो खुद को बचाया और कई बार अपने कदम पीछे खींचे, लेकिन इसके बाद गिलहरी ने जो किया वो सांप ने सोचा भी नहीं होगा. गिलहरी ने खुद को बचाने के बाद सांप पर भी हमला कर दिया.

If you had not seen a squirrel devouring a snake gleefully, look at this…

🎥Life & Nature pic.twitter.com/LWIdiYFcbC

— Susanta Nanda IFS (@susantananda3) October 6, 2021