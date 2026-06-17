Viral Video: 'इंस्टाग्राम पर हम सबसे ज्यादा मशहूर...' फ्रांस में पीएम मोदी से बोलीं जॉर्जिया मेलोनी | देखिए वीडियो

Viral Video: पीएम नरेंद्र मोदी और जॉर्जिया मेलोनी की मुलाकात का यह वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. इस पर नेटिजन्स खूब रिएक्ट कर रहे हैं.

Written by: Nandan Singh
Published: June 17, 2026, 12:14 PM IST
PM Modi And Giorgia Meloni
फिर ट्रेंड में 'मेलोडी' (Photo/Instagram)
  • पीएम मोदी और मेलोनी की मुलाकात
  • फिर से छा गया ‘मेलोडी’ ट्रेंड
  • जी7 शिखर सम्मेलन के दौरान हुई मुलाकात
  • फ्रांस के एवियन में मिले दोनों नेता

Viral Video: पीएम नरेंद्र मोदी और इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी की जब भी मुलाकात होती है सोशल मीडिया पर ‘मेलोडी’ ट्रेंड छा जाता है. अब फ्रांस के एवियन में जी7 शिखर सम्मेलन के दौरान दोनों मशहूर नेताओं की गर्मजोशी से मुलाकात हुई. इस दौरान ऐसा कुछ हुआ जो सोशल मीडिया पर छा गया. ग्रुप फोटो सेशन के दौरान दोनों नेताओं ने हाथ मिलाकर बातचीत की. दोनों की बीच हुई बातचीत का एक वीडियो क्लिप सोशल मीडिया पर खूब धमाल मचा रहा है. इस पर नेटिजन्स भी जमकर प्रतिक्रियाएं पोस्ट कर रहे हैं.

पीएम मोदी और मेलोनी की वायरल बातचीत

वायरल वीडियो में देख सकते हैं कि जॉर्जिया मेलोनी ने पीएम मोदी से कहा, ‘आपसे दोबारा मिलकर खुशी हुई.’ पीएम मोदी ने फिर इंस्टाग्राम पर उनकी चर्चित मौजूदगी की ओर इशारा किया, जिस पर मेलोनी ने हंसते हुए जवाब दिया, ‘हां, इंस्टाग्राम पर हम सबसे ज्यादा मशहूर हैं.’ दोनों नेताओं की यह सहज बातचीत कैमरे में कैद हो गई और देखते ही देखते इंटरनेट पर चर्चा का विषय बन गई. दोनों नेताओं के बीच हुई हल्की-फुल्की बातचीत ने एक बार फिर ‘मेलोडी’ ट्रेंड को चर्चा में ला दिया है.

और पढ़ें: PM मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की 17 जून को फ्रांस होगी मुलाकात, G7 में लेंगे हिस्सा

एक्स पर देखिए वायरल वीडियो:

कैसे बना ‘मेलोडी’ शब्द

‘मेलोडी’ शब्द मेलोनी और मोदी के नामों को जोड़कर बनाया गया है. इसकी शुरुआत साल 2023 में दुबई में आयोजित COP28 सम्मेलन के दौरान हुई थी. उस समय मेलोनी ने पीएम मोदी के साथ एक सेल्फी साझा करते हुए कैप्शन में हैशटैग Melodi लिखा था. इसके बाद यह हैशटैग दुनियाभर में वायरल हो गया. तब से दोनों नेताओं की हर मुलाकात पर सोशल मीडिया यूजर्स इसी नाम का इस्तेमाल करते हैं. हाल ही में रोम दौरे के दौरान पीएम मोदी ने मेलोनी को भारत की लोकप्रिय ‘मेलोडी’ टॉफी भी भेंट की थी. दोनों नेताओं से जुड़े वीडियो को @MOSCOW_EN नाम के एक्स हैंडल पर भी शेयर किया गया है.

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नंदन सिंह ने पत्रकारिता में करियर की शुरुआत साल 2015 में ईनाडु डिजिटल यानी ईटीवी (हैदराबाद) से की. यहां इन्होंने बतौर कॉपी राइटर करीब 10 महीनों तक काम किया. सीखने ... और पढ़ें

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