Giraffe Fight Video: बेहद शांत जानवर जिराफ को कभी लड़ते देखा है? अगर आप सोच में पड़ गए हैं कि आपने आखिरी बार ऐसा वीडियो कब देखा है, तो हम आपको आज ऐसे ही एक वीडियो के बारे में बताने जा रहे हैं. इस वीडियो को सोशल मीडिया पर काफी पसंद किया जा रहा है.

वायरल वीडियो में दो जिराफ दिख रहे हैं. दोनों एक-दूसरे को गर्दन से मारना शुरू करते हैं. ऐसा लगता है जैसे दोनों आपस में बुरी तरह भिड़ गए हों.

इस वीडियो को देख लोग हैरत में हैं. उन्हें यकीन नहीं हो रहा है कि जिराफ आपस में इस तरह से कैसे भिड़ सकते हैं.

वीडियो को Life and nature ने शेयर किया है. शेयर करते हुए लिखा,

A rare battle between the giraffe

A rare battle between the giraffe pic.twitter.com/VtoxRUqCjW — Life and nature (@afaf66551) February 22, 2021

इनकी लड़ाई भी इतनी मजेदार है कि लोगों को खूब मजा आ रहा है. एक जिराफ लंबी गर्दन से दूसरे पर हमला करता है, वहीं दूसरा इस हमले से खुद को बचाने की कोशिश करता है.

लोग इस वीडियो को काफी पसंद कर रहे हैं. इस पर कमेंट्स का सिलसिला शुरू हो चुका है. हो भी क्यों ना, ऐसे वीडियो रोज-रोज कहां देखने को मिलते हैं.