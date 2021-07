Girgit Ka Video: गिरगिट को रंग बदलने के लिए जाना जाता है. इसका एक ऐसा वीडियो सामने आया है जो आपको हैरान कर देगा. वीडियो में मात्र 2 मिनट के अंदर ही गिरगिट ने 7 बार रंग बदल लिया. नेचर की इस खूबसूरती को करीब से देखकर लोग दंग रह गए हैं. Also Read - Delhi News: पराठे की दुकान में AIIMS के डॉक्टरों से मारपीट, 4 घायल, सामने आया CCTV फुटेज

वीडियो में एक गिरगिट (Chameleon) रंग बदलते हुए दिख रहा है. वीडियो तब चर्चा में आया जब इसे IPS रुपिन शर्मा ने ट्विटर पर शेयर किया. वीडियो शेयर करते हुए उन्होंने लिखा,

वीडियो की खास बात ये है कि गिरगिट बड़ी तेजी से पर खामोशी से रंग बदल रहा है. रुपिन शर्मा ने पोस्ट में बताया है कि इस वीडियो को बेंगलुरू के विक्रम पोनप्पा (Vikram Ponappa) ने शूट किया है.

देखें वीडियो-

Ever seen a #chameleon change its colours? Watch beautifully shot video by #VikramPonappa of #Bengaluru, – chameleon change its colours seven times! Please watch in full screen.@susantananda3 @ParveenKaswan @SudhaRamenIFS pic.twitter.com/JHY6fSBUCd — Rupin Sharma IPS (@rupin1992) June 30, 2021

वीडियो को लोग काफी पसंद कर रहे हैं. बता दें कि विक्रम पोनप्पा जाने-माने फोटोग्राफर हैं और वे कई मजेदार फोटोज और वीडियोज शेयर करते रहते हैं.