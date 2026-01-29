Hindi Viral

Viral Video: एंटरटेनमेंट देंगे तो 100 रुपये कम करोंगे? लड़की ने पार कर दी बेशर्मी की सारी हदें | देखें वीडियो

Girl Viral Video: हैरान करने वाले वीडियो में देखेंगे कि लड़की कैब ड्राइवर को फ्री एंटरटेनमेंट देखने के लिए कहती है. बदले में वो उससे किराए में 100 रुपये कम करने के लिए कहती है.

कैब ड्राइवर संग अश्लील बातें करते हुए लड़की का वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है. (Photo/X)

Cab Girl Viral Video: डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर वायरल होने की होड़ ने कंटेंट की सीमाओं को लगातार पूरी तरह धुंधला कर दिया है. हाल ही में सामने आए एक वीडियो ने इसी ट्रेंड पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं. सोशल मीडिया पर तेजी से फैल रहे इस क्लिप में कुछ लड़कियां एक कैब ड्राइवर के साथ किराए को लेकर ऐसी बात करती नजर आती हैं, जिसे कई लोग आपत्तिजनक और अपमानजनक मान रहे हैं. वीडियो में कथित तौर पर किराया कम कराने के लिए ‘एंटरटेनमेंट’ जैसे शब्दों का इस्तेमाल किया गया, जिसने लोगों को असहज कर दिया. भले ही वीडियो को कुछ यूजर्स मजाक या प्रैंक के तौर पर देख रहे हों, लेकिन बड़ी संख्या में लोग इसे कामकाजी वर्ग के सम्मान के साथ खिलवाड़ मान रहे हैं.

वीडियो में क्या दिखा

वायरल वीडियो में कैब ड्राइवर और पीछे की सीट पर कुछ लड़कियां बैठी हुई नजर आती है. इसमें एक लड़की कैब ड्राइवर से किराया कम करने की अपील करती हुई नजर आती है. लड़की कहती है कि अगर वो उन्हें एंटरटेनमेंट देगी तो क्या उसके किराए में 100 रुपये कम किए जाएंगे. वीडियो में लड़की कहती है, ‘भैया आपको एंटरटेनमेंट देंगे तो क्या आप 100 रुपये कम करेंगे क्या? बोलिए तो.. हम लोग बहुत अच्छे से एंटरटेनमेंट देखेंगे आपको.’

क्या बोले नेटिजन्स

कैब ड्राइवर संग अश्लील बातें कहते हुए लड़कियों के वीडियो पर नेटिजन्स खूब प्रतिक्रिया दे रहे हैं. सोशल मीडिया यूजर्स का कहना है कि कंटेंट बनाने की आजादी के नाम पर किसी की पेशेवर गरिमा को ठेस पहुंचाना स्वीकार नहीं किया जा सकता है. खासकर वे लोग जो सेवा क्षेत्र में काम करते हैं, उनके साथ इस तरह का व्यवहार समाज की संवेदनहीनता को दर्शाता है. इस मामले ने एक और बहस को जन्म दिया है कि क्या वायरल वीडियो बनाने वालों के लिए कोई नैतिक या कानूनी सीमा होनी चाहिए? कई लोगों ने सवाल उठाया कि अगर ऐसी ही स्थिति में भूमिकाएं उलट होतीं, तो प्रतिक्रिया कहीं ज्यादा सख्त होती.

एक्स पर देखें वीडियो

A video circulating on social media shows girls allegedly offering “free entertainment” to a cab driver in exchange for a ₹100 discount on the fare. The clip, originally shared by Kundan Patel, has triggered widespread debate about boundaries, consent, exploitation, and the… pic.twitter.com/SAwlH4WLBZ — ShoneeKapoor (@ShoneeKapoor) January 27, 2026

लाइक और व्यूज का जुनून

सामाजिक कार्यकर्ताओं का मानना है कि कैब ड्राइवर, डिलीवरी बॉय या अन्य सेवा प्रदाता सिर्फ कंटेंट का हिस्सा नहीं हैं, बल्कि वे भी सम्मान और मर्यादा के हकदार हैं. ‘व्यूज’ और ‘लाइक्स’ के दबाव में मानवीय मूल्यों को पीछे छोड़ देना एक खतरनाक संकेत है. अब सोशल मीडिया पर यह मांग तेज हो रही है कि प्रैंक और रील्स के नाम पर किसी व्यक्ति को असहज करने या नीचा दिखाने वालों के खिलाफ स्पष्ट दिशा-निर्देश और सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, ताकि डिजिटल मनोरंजन की आड़ में सामाजिक मर्यादाएं तार-तार ना हों.

