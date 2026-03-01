By clicking “Accept All Cookies”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts Cookies Policy.
VIDEO: चिड़ियाघर में शेर के पिंजरे के करीब पहुंच गई लड़की, फिर जो हुआ सोच भी नहीं सकते
Viral Video Today: सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे वीडियो में देखा जा सकता है कि एक परिवार शेर के बाड़े के बेहद करीब जाकर तस्वीरें खिंचवा रहा था. इसी दौरान शेर अचानक आक्रामक हो गया और लड़की पर झपट पड़ा.
Animal Attack Video: सावधानी जरा सी भी हटे तो हादसा होने में देर नहीं लगती. ऐसा ही एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है, जहां चिड़ियाघर घूमने गई एक लड़की की छोटी सी लापरवाही भारी पड़ते-पड़ते रह गई. सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे वीडियो में देखा जा सकता है कि एक परिवार शेर के बाड़े के बेहद करीब जाकर तस्वीरें खिंचवा रहा था. इसी दौरान शेर अचानक आक्रामक हो गया और लड़की पर झपट पड़ा.
अचानक हुआ हमला
वीडियो में साफ नजर आता है कि लड़की पिंजरे की रेलिंग के पास खड़ी थी, जबकि उसके परिजन मोबाइल से फोटो क्लिक कर रहे थे. तभी शेर तेजी से आगे बढ़ा और अपने पंजे से लड़की के पैर को पकड़ने की कोशिश की. कुछ सेकंड के लिए वहां अफरा-तफरी मच गई. लड़की डर के मारे रोने लगी और परिवार के लोग घबरा गए.
पिता ने दिखाई हिम्मत
हालांकि गनीमत रही कि शेर पिंजरे के भीतर बंद था और लोहे की मजबूत जाली के कारण वह पूरी तरह लड़की तक नहीं पहुंच सका. बताया जा रहा है कि शेर के पंजे में केवल लड़की की पैंट का हिस्सा फंसा, जिससे बड़ा हादसा टल गया. मौके पर मौजूद लड़की के पिता ने तुरंत हिम्मत दिखाते हुए अपनी बेटी को जोर लगाकर पीछे खींच लिया. उनकी सतर्कता और साहस की वजह से बच्ची सुरक्षित बच गई.
एक्स पर देखें वीडियो
Keep your distance from the lion… don’t get close. pic.twitter.com/RfuRfS0PaC
— Crazy Moments (@Crazymoments01) February 28, 2026
क्या बोले नेटिजन्स
यह वीडियो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर तेजी से वायरल हो रहा है. लाखों लोग इसे देख चुके हैं और तरह-तरह की प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं. कई यूजर्स ने परिवार की लापरवाही पर सवाल उठाए हैं, तो वहीं कुछ लोगों ने पिता की बहादुरी की जमकर तारीफ की है. वायरल वीडियो एक्स पर @Crazymoments01 नाम के हैंडल से भी शेयर किया गया है.