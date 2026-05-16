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Girl Dance Video: हरियाणवी गाने पर लड़की ने किया ऐसा गजब डांस, वीडियो पहुंच गया 780 मिलियन पार | देखिए
Girl Dance Video: सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे वीडियो में देख सकते हैं कि लड़की हरियाणवी सॉन्ग पर गजब डांस से धमाल मचा रही है.
Girl Dance Video: डांस से जुड़े वीडियो अपलोड होते ही सोशल मीडिया पर धमाल मचा देते हैं. ऐसा ही एक वीडियो फिलहाल खूब पसंद किया जा रहा है जो एक लड़की से जुड़ा है. इसमें उसने हरियाणवी सॉन्ग पर जबरदस्त डांस से धमाल मचा दिया है. लड़की मशहूर हरियाणवी सॉन्ग ‘मेरी री सास के पांच पुतर थे’ पर जबरदस्त अंदाज में परफॉर्म कर रही है. उसके डांस स्टेप्स, चेहरे के एक्सप्रेशन और देसी अंदाज ने लोगों का दिल जीत लिया है. वीडियो में देखा जा सकता है कि आसपास बैठे लोग भी उसके डांस को काफी ध्यान से देख रहे हैं और उसकी तारीफ करते नजर आ रहे हैं.
लड़की ने डांस से मचाया धमाल
वायरल हो रहे इस डांस वीडियो की लड़की का देसी स्टाइल और एनर्जी गजब की नजर आ रही है. उसने बिना किसी प्रोफेशनल मंच के बेहद शानदार परफॉर्मेंस दी. वीडियो में मौजूद दूसरी लड़कियां भी उसके डांस को देखकर खुश नजर आती हैं. कई लोग उसका वीडियो मोबाइल में रिकॉर्ड करते दिखाई देते हैं. सोशल मीडिया पर लोग लड़की के आत्मविश्वास और उसके टैलेंट की जमकर तारीफ कर रहे हैं.
यूट्यूब पर देखिए यह वायरल वीडियो:
करोड़ों लोगों ने देखा वीडियो
डांस का यह वायरल वीडियो Fine Digital Haryanvi नाम के यूट्यूब चैनल पर शेयर किया गया है. वीडियो को अब तक करोड़ों लोग देख चुके हैं और बड़ी संख्या में लाइक व कमेंट भी मिले हैं. वैसे भी हरियाणवी गानों की लोकप्रियता लगातार बढ़ रही है, और इन गानों पर किए हए डांस इंटरनेट पर तेजी से वायरल हो जाते हैं. साफ कर दें कि यह डांस वीडियो पुराना है और इसे अभी तक 781 मिलियन से ज्यादा देखा जा चुका है. इन्हीं व्यूज को देखकर वीडियो की लोकप्रियता का अंदाजा लगाया जा सकता है.