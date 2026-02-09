Hindi Viral

Girl Dance Video Ladki Ka Dance Google Trends Girl Wanted To Dance With Horse Suddenly Omg Thing Happened With Her Funny Video Went Viral

Girl Dance Video: घोड़े को डांस पार्टनर बनाकर गलती कर बैठी लड़की, तभी पड़ी ऐसी लात टूट गई बेचारी | देखें वीडियो

Girl Dance Video: सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे वीडियो में देख सकते हैं कि किस तरह एक लड़की घोड़े के सामने डांस करके फंस जाती है.

Girl Dance Video: डांस के कई वीडियो सोशल मीडिया पर धमाल मचाते हुए देखे गए हैं. कुछ तो इतने मजेदार होते हैं कि लोग बार-बार उन्हें देखते हैं. फिलहाल ऐसा ही एक नजारा सामने आया है जिसे देखकर हंसी नहीं रुकेगी. वीडियो लड़की के डांस से जुड़ा है. इसमें वो घोड़े को डांस पार्टनर बना लेता और खुली जगह पर डांस शुरू कर देती है. उसने सोचा भी नहीं होगा कि ये फैसला करके उसने बड़ी गलती कर दी है. फ्रेम के अंत में जिस तरह का सीन कैद हुआ उसने होश तो उड़ाए ही सबको लोटपोट भी कर दिया.

घोड़े के साथ किया डांस

इंस्टाग्राम पर शेयर किए गए वीडियो में आप देख सकते हैं कि लड़की पहाड़ पर दिखाई दे रही है. इ दौरान कई घोड़े घास चर रहे होते हैं. लड़की इसी दौरान कैमरा ऑन करके डांस का प्लान बनाती है. वो फ्रेम में नजदीक वाले घोड़े को भी शामिल करती है. मगर लड़की जैसे ही डांस शुरू करती है खुद ही घबरा जाती है. क्योंकि उस घोड़े को लड़की का डांस पसंद नहीं आया. वो तुरंत उसके पास गया और उसे लात मार दी. घोड़े की लात से लड़की बुरी तरह घबरा गई और डांस रोक दिया. अब उसका वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है.

इंस्टाग्राम पर देखिए वायरल वीडियो:

View this post on Instagram A post shared by Sole of India | Saurav Kumar Jha (@sole_of_india)

वायरल हुआ ये डांस वीडियो

लड़के के इस वायरल डांस पर नेटिजन्स जमकर रिएक्शन दे रहे हैं. एक यूजर ने लिखा है, ‘घोड़े को साथ डांस करके फंस गई बेचारी.’ दूसरे यूजर ने लिखा है, ‘घोड़ा भी बदमाश निकला.’ इसी तरह के मजेदार रिएक्शन वीडियो पर तेजी से पोस्ट हो रहे हैं. डांस के इस वीडियो को sole_of_india नाम के इंस्टाग्राम एकाउंट पर शेयर किया गया है. वायरल वीडियो को लाखों की संख्या में लाइक्स और व्यूज भी मिल चुके हैं.

