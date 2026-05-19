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लड़की ने मजाक-मजाक में किया ऐसा जबरदस्त डांस, देखकर नजर नहीं हटा पा रहे हैं लोग | देखिए वीडियो
Girl Dance Video: वायरल वीडियो में देखेंगे कि लड़की ने मजाक-मजाक में ऐसा जबरदस्त डांस कर दिखाया कि देखकर लोग भी फैन हो गए.
Dance Ka Viral Video: सोशल मीडिया पर इन दिनों एक लड़की का डांस वीडियो जमकर वायरल हो रहा है. ऑरेंज सूट पहनकर बॉलीवुड गाने Jhalla Wallah पर किए गए उसके धमाकेदार डांस ने इंटरनेट यूजर्स का दिल जीत लिया. लोग इस वीडियो को बार-बार देख रहे हैं और लड़की के कॉन्फिडेंस की जमकर तारीफ कर रहे हैं. वीडियो की शुरुआत में लड़की बेहद सामान्य अंदाज में नजर आती है, लेकिन जैसे ही गाना बजना शुरू होता है, उसका पूरा अंदाज बदल गया. वह इतनी शानदार एनर्जी के साथ डांस करती है कि देखने वाले स्क्रीन से नजर ही नहीं हटा पा रहे. उसके हर स्टेप में जबरदस्त आत्मविश्वास दिखाई देता है.
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लड़की का डांस देखकर हो जाएंगे फैन
सबसे ज्यादा लोगों को उसके एक्सप्रेशन पसंद आ रहे हैं. चेहरे की मुस्कान और गाने की बीट पर परफेक्ट तालमेल ने वीडियो को और भी खास बना दिया है. इंटरनेट यूजर्स का कहना है कि लड़की ने बिना किसी प्रोफेशनल सेटअप के भी ऐसा परफॉर्मेंस दिया, जो बड़े-बड़े डांसर्स को टक्कर दे सकता है. वीडियो में लड़की का ट्रेडिशनल लुक भी काफी चर्चा में है. ऑरेंज सूट में उसका सिंपल लेकिन स्टाइलिश अंदाज लोगों को खूब पसंद आ रहा है. डांस के दौरान उसकी पॉजिटिव एनर्जी ऐसी है कि वीडियो देखते ही लोगों का मूड फ्रेश हो जा रहा है.
यहां इंस्टाग्राम पर देखें वीडियो
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क्या बोले नेटिजन्स
यह क्लिप सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर तेजी से शेयर की जा रही है. कई यूजर्स ने कमेंट कर लिखा कि लड़की ने मजाक-मजाक में ऐसा डांस कर दिया, जिसने पूरी महफिल लूट ली. वहीं कुछ लोग उसके एक्सप्रेशन और स्माइल को वीडियो की सबसे बड़ी ताकत बता रहे हैं. इंटरनेट पर वायरल हो रहे इस वीडियो ने एक बार फिर साबित कर दिया कि अगर कॉन्फिडेंस और एनर्जी हो, तो साधारण सा वीडियो भी लोगों के दिलों पर छा सकता है. वीडियो इंस्टाग्राम पर banibatra2002 नाम के हैंडल से भी शेयर किया गया है.