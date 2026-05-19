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Girl Dance Video: शादी में झूम-झूमकर नाचने लगी लड़की, तभी मम्मी ने दिया ऐसा रिएक्शन | देखें वीडियो
Girl Dance Video: सोशल मीडिया पर डांस का यह वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है. कुछ ही देर में इसे हजारों व्यूज भी मिल चुके हैं.
Girl Dance Video: शादी से जुड़े वीडियो यूं तो सोशल मीडिया पर खूब शेयर किए जाते हैं. इनमें कभी डांस तो कभी दूल्हा-दुल्हन और बारातियों का अलग-अलग अंदाज देखने को मिलता है. फिलहाल शादी में डांस से जुड़ा एक वीडियो वायरल हो रहा है. इसमें एक लड़की मशहूर गाने ‘राणा जी माफ करना’ पर शानदार डांस करती नजर आ रही है. शादी का माहौल पूरी तरह खुशी और मस्ती से भरा दिखाई देता है. लड़की पूरे आत्मविश्वास और जोश के साथ डांस कर रही होती है. उसके डांस स्टेप्स और एक्सप्रेशन इतने शानदार थे कि वहां मौजूद लोग लगातार उसे देखते रह गए.
लड़की ने किया डांस मगर मम्मी ने घूरा
देख सकते हैं कि डांस के दौरान अचानक एक ऐसा पल आया जिसने वीडियो को और भी मजेदार बना दिया. दिखाई देता है कि वहां मौजूद एक महिला लड़की को लगातार घूरने लगती है. वीडियो के मुताबिक, वह महिला लड़की की मम्मी बताई जा रही हैं. मम्मी के चेहरे पर हल्की नाराजगी साफ दिखाई दे रही थी, जबकि लड़की पूरे मजे से डांस करती रही. कैमरे में कैद हुए इस पल ने लोगों का सबसे ज्यादा ध्यान खींचा. सोशल मीडिया पर यूजर्स का कहना है कि शायद मम्मी को बेटी का इतना खुलकर डांस करना पसंद नहीं आया.
इंस्टाग्राम पर यहां देखिए वीडियो:
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शानदार डांस हुआ वायरल
डांस वीडियो वायरल होने के बाद लोग इस पर जमकर मजेदार प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं. एक यूजर ने लिखा, ‘मम्मी की नजरों से कोई नहीं बच सकता.’ कुछ लोगों ने मजाक में कहा कि हर भारतीय घर में ऐसा सीन जरूर देखने को मिलता है. वहीं कई यूजर्स लड़की के डांस की तारीफ करते नहीं थक रहे हैं. लोगों का कहना है कि लड़की ने बेहद शानदार और आत्मविश्वास भरा डांस किया. उसके एक्सप्रेशन, एनर्जी और स्टाइल ने सभी का दिल जीत लिया. हालांकि, स्पष्ट कर दें कि इंडिया डॉट कॉम हिंदी वीडियो में दिखाए गए दृश्य की किसी भी प्रकार से कोई पुष्टि नहीं करता है.वीडियो को memexsport.in नाम के इंस्टाग्राम एकाउंट पर शे यर किया गया है.