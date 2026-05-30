Girl Dance Video: विदेशी लड़की ने किया ऐसा गजब राजस्थानी डांस, देखते ही दिल हार गया मारवाड़ी लड़का | देखें वीडियो

Girl Dance Video: सोशल मीडिया पर विदेशी लड़की के डांस से जुड़ा यह वीडियो हर किसी को इंप्रेस कर रहा है. इस पर नेटिजन्स रिएक्ट कर रहे हैं.

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Girl Dance Video: शादियों से जुड़े वीडियो अक्सर सोशल मीडिया पर छाए रहते हैं. इनमें दिखने वाले कुछ नजारे लोगों के दिलों में खास जगह बना लेते हैं. ऐसा ही वीडियो इंटरनेट पर तेजी से वायरल हो रहा है. इसमें एक विदेशी लड़की दिख रही है जो दुल्हन के गेटअप में नजर आ रही है. उसने अपने मारवाड़ी दूल्हे को शानदार सरप्राइज देकर सबको हक्का-बक्का कर दिया. वीडियो में दुल्हन राजस्थानी गाने पर पारंपरिक अंदाज में डांस करती नजर आती है. उसका डांस देखकर न सिर्फ दूल्हा खुश हो जाता है, बल्कि शादी में मौजूद मेहमान भी उसकी तारीफ करते नहीं थकते.

राजस्थानी गाने पर डांस

इस वायरल डांस वीडियो को इंस्टाग्राम पर शेयर किया गया है. दुल्हन का नाम लोटे लीला बताया जा रहा है, हाथों में फूलों की पंखुड़ियां लेकर अपने दूल्हे की ओर बढ़ती है. इसके बाद वह राजस्थानी गाने पर पारंपरिक डांस स्टेप्स करना शुरू कर देती है. डांस के दौरान उसके चेहरे पर आत्मविश्वास और खुशी साफ दिखाई देती है. दुल्हन के एक्सप्रेशन और डांस मूव्स इतने शानदार होते हैं कि वहां मौजूद मेहमान भी मुस्कुराने लगते हैं और अपने मोबाइल फोन से इस पल को रिकॉर्ड करने लगते हैं. वीडियो का सबसे खास हिस्सा आखिर में देखने को मिलता है, जब दुल्हन प्यार से अपने दूल्हे का हाथ पकड़कर उसे भी डांस फ्लोर पर ले आती है.

इंस्टाग्राम पर देखिए यह वायरल वीडियो:

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लोगों ने लुटाया प्यार

वीडियो वायरल होने के बाद सोशल मीडिया यूजर्स लगातार अपनी प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं. कई लोगों ने दुल्हन की तारीफ करते हुए कहा कि उसने अपने पति की संस्कृति और परंपराओं का सम्मान करके एक खूबसूरत उदाहरण पेश किया है. एक यूजर ने लिखा, ‘यह बहुत प्यारा पल है.’ वहीं दूसरे ने कहा, ‘सच्चा प्यार ऐसा ही होता है.’ कई लोगों ने इसे दिल छू लेने वाला और बेहद भावुक कर देने वाला वीडियो बताया. इसी तरह के रिएक्शन वीडियो पर लगातार पोस्ट हो रहे हैं. इसे ritualstoreels नाम के इंस्टाग्राम एकाउंट पर शेयर किया गया है.