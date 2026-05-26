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Dance Ka Video: हल्दी की रस्म में लड़की ने किया ऐसा जबर डांस, देखकर भूल जाएंगे सपना चौधरी | देखें वीडियो

Viral Video: लड़की ने हल्दी की रस्म के बीच इतना शानदार डांस किया कि सोशल मीडिया उसका फैन हो गया. डांस का ये वीडियो हर तरफ छाया हुआ है.

Published date india.com Published: May 26, 2026 11:11 PM IST
email india.com By Ikramuddin email india.com twitter india.com
Viral Video Today
लड़की ने हरियाणवी गाने पर किया जबरदस्त डांस. (Photo/Instagram)

Viral Video Today: शादी-ब्याह का सीजन आते ही सोशल मीडिया पर डांस वीडियो की बाढ़ आ जाती है, लेकिन इन दिनों एक ऐसा वीडियो वायरल हो रहा है जिसने इंटरनेट पर अलग ही माहौल बना दिया है. हल्दी की रस्म के दौरान एक लड़की ने हरियाणवी गाने पर इतने जबरदस्त ठुमके लगाए कि लोग वीडियो को बार-बार देखने पर मजबूर हो गए. पीले रंग के खूबसूरत आउटफिट में नजर आ रही लड़की ने देसी स्टाइल और मॉडर्न एक्सप्रेशन का ऐसा तड़का लगाया कि पूरा फंक्शन ही मिनी स्टेज शो बन गया. वीडियो में देखा जा सकता है कि जैसे ही गाना बजता है, लड़की का एनर्जी लेवल अचानक हाई हो जाता है और फिर शुरू होता है ऐसा डांस, जिसने सोशल मीडिया यूजर्स का दिल जीत लिया.

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लड़की ने दिखाया जबरदस्त डांस

सबसे खास बात यह है कि लड़की ने बिना किसी बड़े सेटअप या प्रोफेशनल बैकग्राउंड के सिर्फ अपने कॉन्फिडेंस और एक्सप्रेशन के दम पर इंटरनेट पर धूम मचा दी. हर बीट पर उसके फेस एक्सप्रेशन इतने शानदार हैं कि लोग सपना चौधरी तक को भूलने की बात कर रहे हैं. वीडियो इंस्टाग्राम पर तेजी से वायरल हो रहा है. हजारों लोग इसे लाइक और शेयर कर चुके हैं, जबकि कमेंट सेक्शन में लोग लड़की की तारीफ करते नहीं थक रहे. किसी ने लिखा, ‘ये हुई ना असली देसी क्वीन.’ वहीं एक यूजर ने कहा, ‘हल्दी फंक्शन में इतना जबरदस्त डांस पहली बार देखा.’

इंस्टाग्राम पर देखें वीडियो

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क्या बोले नेटिजन्स

सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे इस क्लिप ने यह साबित कर दिया कि अगर टैलेंट और कॉन्फिडेंस हो, तो छोटा सा फंक्शन भी इंटरनेट सेंसेशन बन सकता है. अब यह वीडियो हरियाणवी डांस पसंद करने वालों के बीच तेजी से शेयर किया जा रहा है. वीडियो देखने के बाद लोग अपने दोस्तों और रिश्तेदारों को भी टैग कर रहे हैं. कई यूजर्स का कहना है कि शादी के फंक्शन में ऐसा धमाकेदार डांस माहौल को पूरी तरह बदल देता है. यही वजह है कि यह क्लिप इंटरनेट पर लगातार ट्रेंड कर रही है.

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Ikramuddin

Ikramuddin

इकराम मूल रूप से उत्तर प्रदेश से ताल्लुक रखते हैं मगर जन्म देश की राजधानी दिल्ली में हुआ. शुरुआती शिक्षा स्थानीय स्कूल में हुई. इसी के साथ ज्ञान हासिल करने ... और पढ़ें

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