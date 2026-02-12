Hindi Viral

Girl Funny Video Girl Couldnt Solve Maths Question Then Sudden Left Exam And Got Married Watch Here Video

Funny Video: परीक्षा में गणित का सवाल हल नहीं कर पाई लड़की, तुरंत छोड़ा पेपर और कर ली शादी | देखें वीडियो

Girl Funny Video: वीडियो में देखेंगे कि छात्रा परीक्षा में गणित का सवाल हल करने की बहुत कोशिश करती है मगर कुछ याद नहीं आता है. इसके बाद उसने जो कुछ किया हंसी नहीं रोक पाएंगे.

परीक्षा बीच में छोड़कर शादी का फैसला करने वाली छात्रा का वीडियो खूब शेयर किया जा रहा है. (Photo/Instagram)

Girl Funny Video: सोशल मीडिया की मजेदार दुनिया में हर समय कुछ ना कुछ छाया ही रहता है. यहां कभी नजारे हैरान करते हैं तो कई बार हंसी भी बहुत आती है. अभी ठीक वैसा ही एक वीडियो सामने आया है जो खूब मजेदार होने वाला है. वायरल वीडियो परीक्षा केंद्र का है जहां छात्र और छात्राएं गणित का पेपर देते हुए नजर आते हैं. इसमें सभी छात्र परीक्षा में सवाल का जवाब लिखते हुए दिखाई दे रहे हैं. मगर नजर हॉल में परीक्षा दे रही एक छात्रा पर जाकर टिक जाती है. इसमें छात्रा परीक्षा के बीच ऐसी बात कहती है जिसे सुनकर हंसी भी बहुत आती है. छात्रा कहती है कि उससे गणित का सवाल हल नहीं हो रहा है इसलिए तुरंत शादी कर लेनी चाहिए.

सवाल हल नहीं हुआ तो कर ली शादी

अलग-अलग प्लेटफॉर्म पर छाए इस वीडियो में देखेंगे कि छात्रा परीक्षा में गणित का फॉर्मूला याद करने की कोशिश कर रही है, ताकी सवाल का सही जवाब लिखा जा सके. मगर बहुत कोशिश के बाद भी उसे फॉर्मूला याद ही नहीं आता है. वीडियो के फ्रेम में ये एक ऐसा हिस्सा है जो सबसे ज्यादा देखने लायक है. इसमें देखेंगे कि जब सवाल का जवाब नहीं याद आता तब छात्रा अपनी सीट से उठ खड़ी होती है और बेहद मजेदार बात कहती है. छात्रा कहती है कि ‘अब क्या करना है. एक काम करती हूं शादी कर लेती हूं.’ एग्जाम सेंटर में मौजूद छात्रा इतना कहकर वहीं पेपर छोड़कर बाहर निकल आती है.

इंस्टाग्राम पर देखें वीडियो

View this post on Instagram A post shared by FUNNYMEME & COMEDY (@dramebaazchhori99)

Add India.com as a Preferred Source

मालूम हो छात्रा से जुड़ा ये वीडियो वीडियो सोशल मीडिया पर खूब शेयर किया जा रहा है. वायरल वीडियो पर नेटिजन्स जमकर कमेंट कर रहे हैं. ऐसे ही एक यूजर ने लिखा सही बात है. एक कमेंट में लिखा गया कि मगर ये ऑप्शन लड़कों के पास नहीं होता है. एक यूजर लिखते हैं कि आखिरी सीन देखकर हंसी नहीं रुक रही है. मालूम हो वीडियो इंस्टाग्राम पर dramebaazchhori99 नाम के हैंडल से भी शेयर किया गया है.

