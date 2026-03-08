  • Hindi
'मेरी खूबसूरती ही मेरा जुर्म है मुझे गिरफ्तार करो', पुलिसवाले के पास जाकर कहने लगी लड़की | मजेदार है VIDEO

Funny Video Today: लड़की शरारत के इरादे से पुलिसकर्मियों के पास पहुंची और फ्रंट कैमरा ऑन कर दिया. अब लड़की एक पुलिसकर्मी से जो बात कहती है सुनकर हंसी भी बहुत आती है.

मजेदार वीडियो में देखेंगे कि लड़की खुद पुलिसकर्मी से गिरफ्तार करने को कहती है. (photo/Instagram)

Funny Video Today: सोशल मीडिया की मजेदार दुनिया में हर समय कुछ ना कुछ छाया ही रहता है. यहां कभी ऐसा कुछ नजर आता है जिसे देखकर हम भावुक हो जाते हैं. मगर कई बार हंसी तक रोकना मुश्किल होता है. अभी ठीक वैसा ही एक वीडियो सामने आया है जो खूब मजेदार भी है और देखकर हंसी भी नहीं रोक पाएंगे. वीडियो एक ब्लॉगर लड़की से जुड़ा है जो कैमरा लेकर सड़क पर टहल रही है. लड़की आसपास की खूबसूरती को कैमरे में कैद करती है. तभी उसकी नजर पुलिसकर्मियों पर पड़ी. लड़की शरारत के इरादे से पुलिसकर्मियों के पास पहुंची और फ्रंट कैमरा ऑन कर दिया. अब लड़की एक पुलिसकर्मी से जो बात कहती है सुनकर हंसी भी बहुत आती है.

खुद को गिरफ्तार कराने लगी लड़की

फ्रेम में देखेंगे लड़की पुलिसकर्मी से बड़े प्यार से कहती है कि वो कुछ ज्यादा सुंदर है. ऐसे में लड़की चाहती है कि उसे गिरफ्तार किया जाए. लड़की कहती है कि वो अपना जुर्म कुबूल करती है. अब उसकी ये बातें सुनकर किसी की कुछ समझ नहीं आता है. मगर लड़की अपनी बात अधिक स्पष्ट करते हुए कहती है, ‘सर मैं जरुरत से ज्यादा सुंदर हूं. आप मुझे अरेस्ट कर सकते हैं.’ लड़की विनती करते हुए आगे कहती है कि उसे प्लीज गिरफ्तार किया जाए. फ्रेम में देखेंगे लड़की की बातों को ध्यान से सुन रहा पुलिसकर्मी फिर ऐसा जवाब देता है जिसकी कल्पना लड़की ने भी नहीं की होगी.

पुलिसकर्मी ने दिया गजब का जवाब

वीडियो में देखेंगे कि पुलिसवाला लड़की से कहता है कि उसके कैमरे में वो भी कुछ ज्यादा ही सुंदर नजर आ रहा है. अब पुलिसकर्मी का ऐसा बोलना था और लड़की का सारा घमंड चूर हो गया. पुलिसकर्मी की बात सुनकर लड़की फिर ठीक से हंस भी नहीं पाती है. मालूम हो फ्रेम में ये एक ऐसा है जो सबसे ज्यादा मजेदार होने वाला है. पुलिसकर्मी लड़की को जवाब देता है कि उसके कैमरे में वो भी कुछ ज्यादा ही सुंदर लग रहे हैं. मालूम हो मजेदार वीडियो इंस्टाग्राम पर sutta_gram नाम के हैंडल से भी शेयर किया गया है.

