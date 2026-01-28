Hindi Viral

VIDEO: पेरिस में 6 गोलगप्पे खा गई इंडियन लड़की, जब बिल आया तो दोस्त भी चौंक गया | देखें वीडियो

Funny Video Today: वीडियो में देखेंगे कि लड़की अपने दोस्तों के साथ पेरिस में गोलगप्पे खाने पहुंच गई. मगर जब 6 गोलगप्पे की कीमत पता चली तब उसका दोस्त भी चौंक गया.

पेरिस का ये वीडियो खूब शेयर किया जा रहा है. (Photo/Instagram)

Funny Video Today: सोशल मीडिया पर इन दिनों एक मजेदार वीडियो जबरदस्त तरीके से वायरल हो रहा है. यह वीडियो फ्रांस की राजधानी पेरिस का बताया जा रहा है, जहां सड़क किनारे एक इंडियन शख्स देसी अंदाज में गोलगप्पे (पानीपुरी) बेचता नजर आता है. मजेदार है शख्स सड़क किनारे ऐसे खड़ा है मानो भारत की किसी गली नुक्कड़ पर हो. इसमें शख्स गोलगप्पे बेचने की तैयारी में जुटा है. मगर तभी एक इंडियन लड़की अपने दोस्त के साथ गोलगप्पे खाने पहुंच गई. फ्रेम में इसके बाद जो कुछ नजर आता है सबसे ज्यादा देखने लायक है.

पेरिस में गोलगप्पे बेचते दिखा शख्स

शुरुआत से वीडियो में देखेंगे कि लड़की अपने दोस्त से कहती है कि वो आर्याभवन जा रही है. दोस्तों की टोली कुछ कदम चलती है और सीधे उसी जगह पहु्ंचती है. अब सड़क किनारे एक भारतीय शख्स नजर आता है जो गोलगप्पे बेचने की तैयारी में जुटा है. लड़की उसी शख्स ने गोलगप्पे की प्लेट लगाने के लिए कहती है. शख्स एक प्लेट लगाता है और लड़की चाव से गोलगप्पे का स्वाद लेती है. लड़की गोलगप्पे खाती है कि तभी दोस्त ने प्लेट की कीमत पूछ ली. शख्स तुरंत जवाब देता है एक प्लेट गोलगप्पे दो यूरो के हैं. भारतीय रुपये में 6 गोलगप्पे की कीमत करीब 220 रुपये बैठती है. यानी पेरिस में गोलगप्पे खाना जेब पर थोड़ा भारी पड़ गया.

देखने लायक है रिएक्शन

वीडियो में लड़की और उसके दोस्त का रिएक्शन देखने लायक है, जिसे देखकर लोग अपनी हंसी नहीं रोक पा रहे. यही वजह है कि यह वीडियो अब तक लाखों व्यूज बटोर चुका है और सोशल मीडिया पर जमकर शेयर किया जा रहा है. वीडियो पर नेटिजन्स भी जमकर कमेंट कर रहे हैं. यूजर्स ने कई ऐसे मजेदार कमेंट्स किए जिन्हें पढ़कर हंसी भी बहुत आती है. मालूम हो मजेदार वीडियो इंस्टाग्राम पर explorewith_razi नाम के हैंडल से भी शेयर किया गया है.

