Metro Ka Video: खचाखच भरी मेट्रो में एक झटके में सीट पा गई लड़की, दिमाग देखकर हिल गया पूरा कोच | देखें वीडियो
Metro Ka Video: वीडियो में दिख रहा है कि मेट्रो का कोच खचाखच भरा हुआ है. लोग खड़े-खड़े थक चुके हैं, सीट पर बैठे पैसेंजर्स अपनी जगह छोड़ने को तैयार नहीं हैं.
Metro Ka Video: दिल्ली मेट्रो में रोजाना लाखों लोग सफर करते हैं और भीड़ इतनी होती है कि सीट मिलना किसी जंग जीतने जैसा होता है. लेकिन हाल ही में एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें एक लड़की ने सीट के लिए ऐसा कमाल का जुगाड़ लगाया कि पूरा कोच हैरान रह गया. ये वीडियो देखते ही देखते हजारों लाइक्स और शेयर्स बटोर चुका है. इधर लोग लड़की की क्रिएटिविटी की तारीफ करते नहीं थक रहे. वीडियो में दिख रहा है कि मेट्रो का कोच खचाखच भरा हुआ है. लोग खड़े-खड़े थक चुके हैं, सीट पर बैठे पैसेंजर्स अपनी जगह छोड़ने को तैयार नहीं हैं. तभी नजर एक लड़की पर पड़ती है जिसके हाथ में सफेद रंग का बड़ा सी बोरी है. लड़की को बैठने के लिए सीट की तलाश है मगर और उसे कहीं जगह नजर नहीं आती है.
लड़की ने लगाया गजब का दिमाग
मगर इसके बाद उसने ऐसा दिमाग लगाया कि पूरा कोच हैरान रह गया. लोग उसका वीडियो तक बनाने लगते हैं. दरअसल सीट ना मिलने पर लड़की ने उसी बोरी से बड़ा सा टब बाहर निकाला और कोच के फ्लोर पर रख दिया. फ्रेम में ये एक ऐसा नजारा है जो सबसे ज्यादा देखने लायक है. इसमें देखेंगे कि बोरी से टब बाहर निकालने के बाद लड़की खुद उसी में बैठ गई. मानो उसने अपनी सीट का जुगाड़ खुद कर लिया है. फ्रेम में ये एक ऐसा नजारा है जो सबसे ज्यादा देखने लायक है.
एक्स पर देखें वीडियो
The most comfortable seat pic.twitter.com/o65ciLsKet
— Prabha Rawat ️ (@Rawat_1199) January 20, 2026
क्या बोले नेटिजन्स
ये जुगाड़ देखकर आसपास के लोग पहले तो चौंकते हैं, फिर हंसने लगते हैं. एक पैसेंजर तो अपना फोन निकालकर वीडियो बनाने लगता है. लड़की बड़े आराम से बैठी हुई फोन स्क्रॉल कर रही है, मानो वो किसी लग्जरी सोफे पर हो. सोशल मीडिया यूजर्स इसे ‘देसी इनोवेशन‘ का नाम दे रहे हैं. एक यूजर ने कमेंट किया, ‘ये है असली ब्रेन पावर. मेट्रो में सीट नहीं मिली तो खुद बना ली.’ दूसरा बोला, ‘दिल्ली वाले ऐसे ही स्मार्ट होते हैं, जुगाड़ में नंबर वन.’ ये वीडियो पर @Rawat_1199 नाम के हैंडल से भी शेयर किया गया है.