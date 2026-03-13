Hindi Viral

Girl Hides Mobile Phone In Her Hair In Class Shocking Video Went Viral

Class Ka Video: क्लास में ऐसी जगह मोबाइल छिपा लाई लड़की, देखकर आंखों पर यकीन नहीं होगा

School Girl Viral Video: वीडियो इंटरनेट पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें एक लड़की का अनोखा तरीका देखकर लोग दंग रह गए.

मोबाइल छिपाने का तरीका सचमुच हैरान कर देगा. (photo/Instagram)

School Girl Ka Viral Video: सोशल मीडिया पर आए दिन ऐसे वीडियो सामने आते रहते हैं, जो लोगों को हैरान कर देते हैं. कई बार लोगों का जुगाड़ इतना अनोखा होता है कि देखने वाले भी सोच में पड़ जाते हैं. इन दिनों एक ऐसा ही वीडियो इंटरनेट पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें एक लड़की का अनोखा तरीका देखकर लोग दंग रह गए. वायरल हो रहे इस वीडियो में क्लासरूम का नजारा दिखाई देता है. कई लड़कियां एक साथ बैठी हुई नजर आती हैं. तभी एक लड़की अपनी साथी के बालों के साथ कुछ करने लगती है. शुरुआत में लगता है कि वह बस मजाक कर रही है या बाल ठीक कर रही है.

बाल में मोबाइल छिपा लाई लड़की

लेकिन जैसे ही वह लड़की बाल खोलती है, वहां मौजूद सभी लोग चौंक जाते हैं. दरअसल बालों के अंदर से एक मोबाइल फोन निकल आता है. यह देखकर आसपास बैठी लड़कियां भी हैरान रह जाती हैं, क्योंकि किसी को अंदाजा भी नहीं था कि फोन इस तरह छिपाकर रखा गया है. वीडियो में साफ नजर आता है कि लड़की ने अपने लंबे बालों के अंदर बड़ी सफाई से मोबाइल छिपा रखा था. बाहर से देखने पर बिल्कुल भी पता नहीं चलता कि बालों के बीच फोन रखा हुआ है. यही वजह है कि जब फोन बाहर निकाला गया तो यह नजारा देखकर हर कोई हैरान रह गया.

क्या बोले नेटिजन्स

सोशल मीडिया पर यह वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है. लोग इस अनोखे जुगाड़ को देखकर तरह-तरह की प्रतिक्रिया दे रहे हैं. कोई इसे दिमाग का कमाल बता रहा है तो कोई मजाक में कह रहा है कि ऐसी चालाकी तो पहली बार देखी है. इंटरनेट पर शेयर होते ही वीडियो को लाखों लोग देख चुके हैं और हजारों लोगों ने इसे पसंद भी किया है. कई यूजर्स ने कमेंट करते हुए लिखा कि आजकल लोग मोबाइल छिपाने के भी कितने अजीब तरीके निकाल लेते हैं. वीडियो इंस्टाग्राम पर nidhipal नाम के हैंडल से भी शेयर किया गया है.

