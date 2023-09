Viral Video: पुलिस की गाड़ी पर बैठकर लड़की ने बना दी ऐसी Reel! देखते ही कमिश्नर ने SHO को किया सस्पेंड

Girl Viral Video: पंजाब की एक लड़की के वीडियो ने बवाल खड़ा कर दिया. इस वीडियो के वायरल होते ही पंजाब पुलिस के लिए मुश्किल खड़ी हो गई. दरअसल, एक लड़की ने पंजाब पुलिस की महिंद्रा स्कॉर्पियो के बोनट पर बैठकर रील बना दी और इंस्टाग्राम पर शेयर कर दी. लोगों ने वीडियो को शेयर करते हुए जालंधर पुलिस पर सवाल खड़े कर दिए है.

वीडियो में देखा जा सकता है कि पुलिस की गाड़ी पर बैठकर एक महिला रेल बना रही है. अब इस मामले में जालंधर के पुलिस आयुक्त कुलदीप चहल (IPS) ने स्टेशन हाउस ऑफिसर (SHO) अशोक शर्मा को सस्पेंड कर दिया है. वीडियो में लड़की को अश्लील इशारे करते हुए भी देखा जा सकता है. यह रील तब बनाई जा रही थी जब पंजाब पुलिस का एक जवान भी वहीं पर मौजूद था.

हालांकि, अभी तक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर के खिलाफ किसी तरह की कोई कार्रवाई नहीं की गई है. साथ ही, लड़की ने इंस्टाग्राम अकाउंट से इस वीडियो को डिलीट कर दिया है. फिर उसने अपने इंस्टाग्राम प्रोफाइल पर बताया कि उसने इसे एक दोस्त की जन्मदिन की पार्टी में बनाया था.

This viral video is from #Jalandhar in which a girl is standing next to the police vehicle and making a reel for social media. pic.twitter.com/qknD2YxFc9

— Nikhil Choudhary (@NikhilCh_) September 28, 2023