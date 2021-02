Girl Viral Video: कुछ बच्चे इतने मेधावी होते हैं कि जो भी करते हैं, उन्हें देख दुनिया हैरान रह जाती है. ऐसी ही हैं मध्य प्रदेश के इंदौर में रहने वाली तनिष्का सुजीत. Also Read - Leopard Viral Video: टॉयलेट में तेंदुए के साथ फंसा कुत्ता, एक कोने में जा दुबका, फिर ये हुआ...

तनिष्का 13 साल की हैं. पर बुद्धिमान इतनी कि जो देखे देखता रह जाए. तनिष्का पढ़ाई में तो अच्छी है हीं, साथ ही वे कुछ ऐसा करती हैं जिसे करना आसान नहीं है.

तनिष्का आंखों पर पट्टी बांधकर रूबिक क्यूब को सॉल्व कर लेती हैं. यही नहीं, आंखों पर पट्टी बांधे-बांधे वो फर्राटे से पढ़-लिख भी लेती है.

तनिष्का सुजीत कहती हैं कि वो आंखों पर पट्टी बांधकर क्यूब पहेली को हल कर लेती हैं. इस प्रतिभा के लिए उनका नाम एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स और इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में दर्ज है.

Tanishka Sujit, who had cleared class 10th at the age of 11 and class 12th at the age of 12, is now pursuing further education at Devi Ahilya Vishwavidyalaya in Indore at the age of 13. #MadhyaPradesh https://t.co/nB2IP9p22U

