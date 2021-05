Girl Viral Video: किडनैपर के हाथ में चाकू, इसके बारे में सोचकर ही किसी को भी घबराहट हो जाए. पर एक छोटी सी बच्ची ने ऐसा कुछ कर दिखाया जिसे देखकर आपको भी उस पर गर्व होगा. ये वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है. Also Read - Dog Viral Video: कुत्ते को नहलाने बाथरूम में ले गया शख्स, उसने की कुछ ऐसी हरकत, देख हंसी नहीं रोक पाएंगे

वीडियो में एक सुनसान सड़क दिख रही है. 11 साल की एक बच्ची खड़ी है. तभी वहां अचानक से एक आदमी आता है.

इस आदमी के हाथ में चाकू है. वो बच्ची पर झपटता है. उसे किडनैप करने की कोशिश करता है. लेकिन तभी बच्ची उसके धक्का मारती है.

दोनों नीचे गिर जाते हैं और दोनों में हाथापाई होती है. अचानक वो शख्स वहां से घबराकर भाग जाता है. इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर खूब देखा जा रहा है.

इसे शेयर किया है John-Carlos Estrada ने. शेयर करते हुए लिखा,

TERRIFYING: An 11-year-old girl fights back her kidnapper. A man has been arrested after attempting to kidnap the girl who was waiting at a bus stop in West Pensacola, Florida, on Tuesday

देखें वीडियो-

TERRIFYING: An 11-year-old girl fights back her kidnapper. A man has been arrested after attempting to kidnap the girl who was waiting at a bus stop in West Pensacola, Florida, on Tuesday: https://t.co/z5cDMXhVJa 📹: Escambia County Sheriff’s Office pic.twitter.com/Q5Esfi4vl8 — John-Carlos Estrada (@Mr_JCE) May 19, 2021

मामला अमेरिका का बताया जा रहा है. मंगलवार को फ्लोरिडा के वेस्ट पेंसाकोला के बस स्टॉप पर ये घटना घटी.