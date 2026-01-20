By clicking “Accept All Cookies”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts Cookies Policy.
VIDEO: लड़की को हर रोज I LOVE YOU बोलकर भागता था लड़का, पकड़ा गया फिर लोगों ने उठा-उठाकर खूब पटका | देखें
UP Ka Viral Video: वायरल वीडियो में देखेंगे कि लड़की परेशान कर रहे लड़की को बीच सड़क पर इतनी बुरी तरह मारती है कि बाद में लोगों की भीड़ बेचारे मनचले को बचाना पड़ता है.
UP Girl Viral Video: उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ जिले में एक हैरान करने वाली घटना सामने आई है, जहां एक लड़की को रोजाना ‘आई लव यू‘ कहकर छेड़ने और भाग जाने वाले एक लड़के को आखिरकार पकड़ लिया गया. पीड़ित लड़की और उसके साथियों ने गुस्से में आकर आरोपी को उठा-उठाकर खूब जमीन पर पटका और पिटाई भी की. इस घटना का मजेदार वीडियो वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें आरोपी की पिटाई साफ नजर आती है. बताया जा रहा है कि आरोपी लड़का बाइक पर सवार होकर आता था. लड़का पिछले कई दिनों से लड़की को परेशान कर रहा था. वह करीब हर रोजा उसके पास आता, ‘आई लव यू‘ बोलता और तुरंत भाग जाता. लड़की की शिकायतों के बावजूद आरोपी की हरकतें जारी रहीं.
लड़की ने दिखाया दस का दम
आखिरकार, लड़की ने अपने गुस्से का इजहार करने का फैसला किया. बताया गया कि घटना के दिन जब आरोपी फिर से वही हरकत करने पहुंचा. लड़की ने ई-रिक्शा रुकवाया और आरोपी को तुरंत पकड़ लिया. वीडियो में देखा जा सकता है कि लड़की ने पहले आरोपी को चप्पल से पीटा, लेकिन गुस्सा इतना बढ़ गया कि आसपास के लोगों ने मिलकर आरोपी को उठाया और जमीन पर पटक दिया. लड़के को इतनी मार पड़ी कि बेचारा चीखता रहा. मगर भीड़ ने उसे नहीं बख्शा. कहा गया कि ऐसी घटना क्षेत्र में आम बात हो चलती थी मगर अबकी बार पीड़िता ने खुद न्याय करने का फैसला किया.
n Azamgarh, a girl tired of a biker’s daily “I LOVE U” harassment finally stopped the e-rickshaw, said “TO YOU”, and thrashed him with her slipper. Video viral
— Ghar Ke Kalesh (@gharkekalesh) January 20, 2026
वायरल हो रहे करीब आधा मिनट के वीडियो में देखेंगे कि स्कूल ड्रेस में नजर आ रही लड़की आरोपी लड़के को खूब पीट रहा है. लड़का उसे छोड़ने की गुहार लगाता है मगर लड़की ने कोई दया नहीं दिखाई. गुस्साई लड़की आखिर तक उसे इतना मारती है कि आसपास मौजूद लोग भी बचाने में जुट जाते हैं. वहीं सोशल मीडिया पर इस वीडियो को देखकर कई यूजर्स ने लड़की की हिम्मत की तारीफ की है. मालूम हो वीडियो अलग-अलग प्लेटफॉर्म पर खूब शेयर किया जा रहा है. इसे एक्स पर @gharkekalesh नाम के हैंडल से भी शेयर किया गया है.