  • Hindi
  • Viral
  • Girl Was Waiting For Lover But Leopard Arrived This Viral Video Will Shocked Everyone

प्रेमी के इंतजार में थी लड़की मगर पहुंच गया तेंदुआ, जंगल का ये नजारा रोंगटे खड़े कर देगा | देखें VIDEO

Animal Attack Video: लड़की अपने प्रेमी का इंतजार कर रही थी. तभी अचानक जंगल की झाड़ियों में तेज हलचल होती है. इससे पहले कि लड़की कुछ समझ पाती, एक तेंदुआ तेजी से बाहर निकलता है और उस पर हमला कर देता है.

Published date india.com Published: February 25, 2026 7:36 AM IST
email india.com By Ikramuddin email india.com twitter india.com
Animal Attack Video
तेंदुए के हमले का वीडियो किसी को भी हैरान कर देगा. (Photo/X)

Animal Fight Video: सोशल मीडिया पर एक हैरान करने वाला वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है. वीडियो में एक लड़की जंगल के किनारे सुनसान सड़क पर खड़ी नजर आती है. बताया जा रहा है कि वह अपने प्रेमी का इंतजार कर रही थी. पास में उसकी स्कूटी भी खड़ी दिखाई देती है. चारों तरफ शांति रहती है और सड़क पर कोई आवाजाही नहीं दिखती. तभी अचानक जंगल की झाड़ियों में तेज हलचल होती है. इससे पहले कि लड़की कुछ समझ पाती, एक तेंदुआ तेजी से बाहर निकलता है और उस पर हमला कर देता है.

राष्ट्रगान पर खड़े नहीं हुए तो क्या होगा, जरूर जान लो केंद्र के नियम और कानून

लड़की पर हुआ तेंदुए का हमला

हमला इतना अचानक होता है कि लड़की कुछ पल के लिए संभल नहीं पाती. हालांकि वह गिरती नहीं है और हिम्मत दिखाते हुए खुद को बचाने की कोशिश करती है. उसके हाथ में हेलमेट होता है, जिसे वह तेंदुए पर वार करने के लिए इस्तेमाल करती है. कुछ सेकंड तक दोनों के बीच संघर्ष चलता है. लड़की लगातार हेलमेट से तेंदुए को दूर रखने की कोशिश करती है. आखिरकार तेंदुआ पीछे हट जाता है और फिर जंगल की ओर लौट जाता है. इस तरह लड़की अपनी सूझबूझ और हिम्मत से खुद को बचा लेती है.

एक्स पर देखें वीडियो

Add India.com as a Preferred SourceAdd India.com as a Preferred Source

क्या बोले नेटिजन्स

हालांकि यूजर्स ने वायरल वीडियो की सत्यता पर सवाल भी उठाए हैं. कई यूजर्स ने वीडियो को फर्जी और एआई का कमाल बताया है. वीडियो एक्स पर @Lawyer_Kalpana नाम के हैंडल से भी शेयर किया गया है. वीडियो को कैप्शन देते हुए लिखा गया, ‘जंगल मे अकेली लड़की और अचानक लेपर्ड का हमला. लेकिन हिम्मत अगर दिल मे हो तो मौत भी रास्ता बदल लेती है, देखिये कैसे सूझबूझ और बहादुरी से उसने अपनी जान बचाई.’

About the Author

Ikramuddin

Ikramuddin

इकराम मूल रूप से उत्तर प्रदेश से ताल्लुक रखते हैं मगर जन्म देश की राजधानी दिल्ली में हुआ. शुरुआती शिक्षा स्थानीय स्कूल में हुई. इसी के साथ ज्ञान हासिल करने ... और पढ़ें

Also Read:

ब्रेकिंग न्यूज और लाइव न्यूज अपडेट के लिए हमें फेसबुक पर लाइक करें या ट्विटर पर फॉलो करें. India.Com पर विस्तार से पढ़ें Viral की और अन्य ताजा-तरीन खबरें

Topics

More Stories

By clicking “Accept All Cookies”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts Cookies Policy.