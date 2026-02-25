Hindi Viral

Girl Was Waiting For Lover But Leopard Arrived This Viral Video Will Shocked Everyone

प्रेमी के इंतजार में थी लड़की मगर पहुंच गया तेंदुआ, जंगल का ये नजारा रोंगटे खड़े कर देगा | देखें VIDEO

Animal Attack Video: लड़की अपने प्रेमी का इंतजार कर रही थी. तभी अचानक जंगल की झाड़ियों में तेज हलचल होती है. इससे पहले कि लड़की कुछ समझ पाती, एक तेंदुआ तेजी से बाहर निकलता है और उस पर हमला कर देता है.

तेंदुए के हमले का वीडियो किसी को भी हैरान कर देगा. (Photo/X)

Animal Fight Video: सोशल मीडिया पर एक हैरान करने वाला वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है. वीडियो में एक लड़की जंगल के किनारे सुनसान सड़क पर खड़ी नजर आती है. बताया जा रहा है कि वह अपने प्रेमी का इंतजार कर रही थी. पास में उसकी स्कूटी भी खड़ी दिखाई देती है. चारों तरफ शांति रहती है और सड़क पर कोई आवाजाही नहीं दिखती. तभी अचानक जंगल की झाड़ियों में तेज हलचल होती है. इससे पहले कि लड़की कुछ समझ पाती, एक तेंदुआ तेजी से बाहर निकलता है और उस पर हमला कर देता है.

लड़की पर हुआ तेंदुए का हमला

हमला इतना अचानक होता है कि लड़की कुछ पल के लिए संभल नहीं पाती. हालांकि वह गिरती नहीं है और हिम्मत दिखाते हुए खुद को बचाने की कोशिश करती है. उसके हाथ में हेलमेट होता है, जिसे वह तेंदुए पर वार करने के लिए इस्तेमाल करती है. कुछ सेकंड तक दोनों के बीच संघर्ष चलता है. लड़की लगातार हेलमेट से तेंदुए को दूर रखने की कोशिश करती है. आखिरकार तेंदुआ पीछे हट जाता है और फिर जंगल की ओर लौट जाता है. इस तरह लड़की अपनी सूझबूझ और हिम्मत से खुद को बचा लेती है.

एक्स पर देखें वीडियो

क्या बोले नेटिजन्स

हालांकि यूजर्स ने वायरल वीडियो की सत्यता पर सवाल भी उठाए हैं. कई यूजर्स ने वीडियो को फर्जी और एआई का कमाल बताया है. वीडियो एक्स पर @Lawyer_Kalpana नाम के हैंडल से भी शेयर किया गया है. वीडियो को कैप्शन देते हुए लिखा गया, ‘जंगल मे अकेली लड़की और अचानक लेपर्ड का हमला. लेकिन हिम्मत अगर दिल मे हो तो मौत भी रास्ता बदल लेती है, देखिये कैसे सूझबूझ और बहादुरी से उसने अपनी जान बचाई.’

