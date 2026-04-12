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Girlfriend Catches Boyfriend Cheating Sudden Pins Him Down On Street And Beat Badly Watch Here Video

प्रेमी धोखेबाज निकला तो पागल हो गई प्रेमिका, बेचारे को उठाकर सड़क पर ही पटक दिया

Trending Video Today: हैरान करने वाले वीडियो में देखेंगे कि प्रेमिका को जैसे ही प्रेमी की बेवफाई का पता चला उसने तुरंत उसकी पिटाई शुरू कर दी.

वायरल वीडियो सोशल मीडिया पर खूब शेयर किया जा रहा है. (Photo/X)

Couple Ka Viral Video: सोशल मीडिया की दुनिया में प्रेमी-प्रेमिका से जुड़ा एक हैरान करने वाला वीडियो हर तरफ छाया हुआ है. वीडियो राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली से जुड़ा है, जहां प्रेमिका ने अपने प्रेमी को बेवफाई करते हुए पकड़ा है. इससे गुस्साई प्रेमिका ने प्रेमी को उठाकर जमीन पर पटक दिया और खूब पिटाई की. बताया गया कि पूरा मामला रात करीब 9 बजे का है. दोनों एक साथ घूमने निकले थे. अचानक प्रेमिका को पता चला कि उसका प्रेमी पिछले कई महीनों से दूसरी लड़की के साथ संबंध बनाए हुए है. इस बात का खुलासा होते ही प्रेमिका का गुस्सा फूट गया और वह पागलपन की हद तक चली गई.

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बीच सड़क पर हुई प्रेमी की पिटाई

इसपर दोनों के बीच खूब बहस हुई. गुस्साई प्रेमिका ने एकाएक प्रेमी के बाल पकड़ लिए और जमीन पर पटक दिया. प्रेमिका तुरंत प्रेमी के ऊपर बैठ गई और मारपीट शुरू कर दी. इधर बेचारा प्रेमी चीखता रहा और खुद को बचने की कोशिश करता रहा. मगर प्रेमिका का गुस्सा इतना भयानक था कि वह उसे छोड़ने को तैयार नहीं हुई. इधर दोनों के बीच मारपीट देखते हुए आसपास लोगों की भीड़ जमा हो गई.

वायरल हुआ दस सेकंड का वीडियो

अलग-अलग प्लेटफॉर्म पर वायरल करीब दस सेकंड के वीडियो में देखेंगे कि प्रेमिका बुरी तरह चिल्ला रही है. वो अपने प्रेमी की छाती पर बैठी है और खूब मारपीट करती है. इधर प्रेमी खुद को बचाने की पूरी कोशिश करता है कि मगर बेचारा हर बार नाकाम साबित होता है. फ्रेम के आखिर में देखेंगे कि प्रेमिका प्रेमी के चेहरे पर दांत से काटने की कोशिश करती हुई भी नजर आती है.

एक्स पर देखें वीडियो

Street Kalesh Over Cheating (Girlfriend Catches Boyfriend Cheating, Pins Him Down on Street as Crowd Records) pic.twitter.com/Op3DOSR2mu — Ghar Ke Kalesh (@gharkekalesh) April 9, 2026

इन सब में हैरानी की बात है कि आसपास खड़ी भीड़ इस वीभत्स घटना को सिर्फ देखती रहती है. कोई भी बीच बचाव के लिए आगे नहीं आता है. मालूम हो वीडियो अलग-अलग प्लेटफॉर्म पर छाया हुआ है. इसे एक्स पर @gharkekalesh नाम के हैंडल से भी शेयर किया गया है.

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