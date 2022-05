Girls Dance Video: सोशल मीडिया पर एक से बढ़कर एक डांस वीडियो देखने को मिलते हैं. कभी बच्चों का डांस तो कभी लड़कियों का डांस आए दिन वायरल होते हैं. विदेश में रहने वाले भारतीय लोग भी अपने डांस वीडियो को क्रिएट करते हैं और सोशल मीडिया पर अपलोड करते हैं. देखते ही देखते उनके वीडियो सुर्खियां बटोरने लगते हैं. अभी इसी तरह का एक वीडियो सामने आया है, जो कुछ लड़कियों से जुड़ा हुआ है. वीडियो में वो अंग्रेजी गाने पर इस तरह से डांस करती नजर आ रही हैं कि देखने वालों की आंखें वहीं अटक गईं. खास बात यह है कि लड़कियों साड़ी में डांस कर रही हैं.Also Read - Optical Illusion: इस तस्वीर में छुपकर बैठी हैं 7 बिल्लियां मगर ढूंढना सबके बस की बात नहीं, दिग्गज भी खुजा रहे हैं सिर

वायरल हो रहे इस वीडियो में देखा जा सकता है कि स्टेज पर तीन लड़कियां साड़ी पहन अपनी परफॉर्मेंस के लिए चढ़ जाती हैं. फिर अंग्रेजी गाने पर हिपहॉप और भरतनाट्यम का प्यूजन डांस करने लगती हैं. लड़कियां स्टेज पर जिस तरह का डांस परफॉर्मेंस दिखाती हैं उसे हाइब्रिड भारतनाट्यम भी कहा जाता है. लड़कियों ने इस दौरान एक से बढ़कर एक स्टेप्स दिखाए और तहलका मचा दिया. सोशल मीडिया पर वीडियो पोस्ट होती ही छा गया. Also Read - Dulhan Ka Video: शादी वाले दिन मंडप से फरार हुई दुल्हन, सड़क पर स्वैग के साथ दौड़ाने लगी स्कूटी- देखें वीडियो

