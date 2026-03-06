Hindi Viral

Girls Dance Video Ladki Ka Dance Google Trends Girls Were Dancing In An Open Field Suddenly Funny Thing Happend Hansi Ka Video Went Viral

Girls Dance Video: खुले मैदान में डांस कर रही थीं लड़कियां, तभी जो हुआ पेट पकड़कर हंसेंगे आप | देखें वीडियो

Girls Dance Video: यह वायरल वीडियो दो लड़कियों से जुड़ा है जिसमें वो डांस रील बना रही हैं, मगर तभी ऐसा कुछ होता है कि हंसी रोकना मुश्किल हो जाएगा.

Girls Dance Video: डांस से जुड़े नजारे सोशल मीडिया पर खूब ध्यान खींचते हैं. कभी कोई फनी डांस करके हंसाता है तो कभी कोई शानदार डांस से दिल जीत लेता है. मगर अभी जो वीडियो सामने आया है उसमें ये दोनों नजारे दिखाई दे रहे हैं. यह वीडियो इतना मजेदार है कि इसे देखने के बाद लोग अपनी हंसी नहीं रोक पा रहे हैं. बताया जा रहा है कि दोनों लड़कियां खुले मैदान में खड़ी होकर डांस कर रही थीं और संभवतः सोशल मीडिया के लिए रील बना रही थीं. इसी दौरान फनी घटना घट गई.

लड़कियों का फनी डांस

वायरल हो रहे इस वीडियो में देखा जा सकता है कि दो लड़कियां खुले मैदान में कैमरा सेट करके डांस कर रही हैं. कैमरा जमीन पर रखा हुआ है और दोनों लड़कियां अलग-अलग डांस स्टेप्स करते हुए वीडियो बना रही हैं. माहौल बिल्कुल सामान्य दिखाई देता है और दोनों पूरे मजे के साथ डांस करती नजर आती हैं. लेकिन अचानक ऐसा कुछ होता है कि दोनों लड़कियां अपना डांस छोड़कर वहां से भागने लगती हैं. दरअसल, जब वे रील बना रही होती हैं तभी वहां एक गाय आ जाती है. गाय को अपनी ओर आते देखकर दोनों लड़कियां घबरा जाती हैं और तेजी से भाग खड़ी होती हैं. यह पूरा मजेदार दृश्य उसी कैमरे में रिकॉर्ड हो जाता है, जिसे देखकर लोगों की हंसी छूट जाती है.

यहां देखिए वायरल वीडियो:

View this post on Instagram A post shared by Bhutni_ke (@bhutni_ke_memes)

नेटिजन्स भी हंसी नहीं रोक पाए

यह मजेदार वीडियो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम पर भी तेजी से वायरल हो रहा है. इसे bhutni_ke_memes नाम के इंस्टाग्राम एकाउंट से शेयर किया गया है. वीडियो अपलोड होने के बाद से ही इसे काफी लोगों ने देखा और पसंद किया है. कई यूजर्स ने इस पर मजेदार कमेंट भी किए हैं. एक यूजर ने लिखा है, ‘लो बन गई रील.’ दूसरे यूजर ने लिखा है, ‘ऐसा सीन सबको हंसाएगा ही.’ इसी तरह के फनी रिएक्शन वीडियो पर लगातार पोस्ट हो रहे हैं.

