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Girls Dance Video: लड़कियों के डांस में कूद गया सिक्योरिटी गार्ड, फिर 'बेबी डॉल' गाने पर लगा नाचने | देखें वीडियो

Girls Dance Video: सोशल मीडिया पर डांस का यह वीडियो गोली की स्पीड से वायरल हो रहा है. कुछ ही देर में इसे लाखों व्यूज मिल चुके हैं.

Published date india.com Published: March 22, 2026 10:05 AM IST
email india.com By Nandan Singh email india.com twitter india.com
Girls Dance Video

Girls Dance Video: डांस ऐसी चीज होती है जिसका शौक हर उम्र वर्ग के लोगों में देखने को मिलता है. कोई अकेले में डांस करना पसंद करता है तो कई ग्रुप में. अभी लड़कियों के डांस से जुड़ा वीडियो सामने आया है जिसे खूब पसंद किया जा रहा है. इसमें कुछ लड़कियां डांस रील बनाने में जुटी थीं. सभी ‘बेबी डॉल’ गाने पर डांस करना शुरू कर देती हैं. सब कुछ सामान्य तरीके से चल रहा होता है. लेकिन तभी कुछ ऐसा होता है, जो इस वीडियो को खास बना देता है और लोगों का ध्यान खींच लेता है.

लड़कियों संग डांस करने आया सिक्योरिटी गार्ड

वायरल हो रहे वीडियो में देख सकते हैं कि लड़कियों के बीच एक गार्ड भी आ जाता है. शुरुआत में लगता है कि वह बस वहां खड़ा है, लेकिन कुछ ही सेकंड में वह भी डांस स्टेप्स पकड़ लेता है और पूरे आत्मविश्वास के साथ उनके साथ डांस करने लगता है. डांस के दौरान गार्ड के एक्सप्रेशन्स और टाइमिंग इतनी शानदार होती है कि ऐसा लगता है जैसे वह पहले से ही इस परफॉर्मेंस का हिस्सा हो. वो लड़कियों के संग डांस रील बनाने में उनका पूरा सहयोग करता है. देखते ही देखते अब यह वीडियो सोशल मीडिया पर धूम मचाने लगा है.

यहां देखिए वीडियो:

क्या बोले नेटिजन्स

डांस से जुड़े इस वीडियो को इंस्टाग्राम पर relatableaf.inm नाम के एकाउंट से भी शेयर किया गया है. कई यूजर्स ने कमेंट में गार्ड के आत्मविश्वास और टैलेंट की सराहना की. एक यूजर ने लिखा है, ‘लड़कियों के साथ गार्ड ने गजब का तालमेल बैठाया है.’ एक और कॉमेंट में लिखा है, ‘रील बनाने के लिए लोग क्या-क्या कर रहे हैं.’ इसी तरह अलग-अलग प्रतिक्रियाएं वीडियो पर देखने को मिल रही है. स्पष्ट कर दें कि ये डांस वीडियो स्क्रिप्टेड भी हो सकता है. इंडिया डॉट कॉम हिंदी किसी भी प्रकार से इसकी पुष्टि नहीं करता है.

About the Author

Nandan Singh

Nandan Singh

नंदन सिंह ने पत्रकारिता में करियर की शुरुआत साल 2015 में ईनाडु डिजिटल यानी ईटीवी (हैदराबाद) से की. यहां इन्होंने बतौर कॉपी राइटर करीब 10 महीनों तक काम किया. सीखने ... और पढ़ें

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