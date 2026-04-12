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एफिल टॉवर के सामने लड़कियों ने किया गजब का डांस, वीडियो ने तो धर्राटे ही काट दिए
इसमें लड़कियों ने ऐसा कमाल डांस दिखाया कि हर कोई उसका फैन हो गया. सोशल मीडिया पर अब यह वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है.
Girls Dance Video: सोशल मीडिया पर डांस से जुड़े वीडियो आते ही तेजी से वायरल हो जाते हैं. लोग खासकर बॉलीवुड गानों पर डांस रील्स बनाना बहुत पसंद करते हैं. हाल ही में एक ऐसा ही वीडियो सामने आया है, जिसने इंटरनेट पर लोगों का दिल जीत लिया है. इस वीडियो में कुछ भारतीय लड़कियां पेरिस के मशहूर एफिल टॉवर के सामने डांस करती नजर आ रही हैं. खूबसूरत लोकेशन और शानदार डांस का यह मेल लोगों को बहुत पसंद आ रहा है. जिसने भी यह वीडियो देखा, वह इसे बार-बार देखने की बात कर रहा है.
लड़कियों का शानदार डांस
वायरल हो रहे वीडियो में देखा जा सकता है कि लड़कियां अलग-अलग रंग की साड़ी पहनकर स्नीकर्स के साथ खड़ी हैं. जैसे ही गाना बजता है वे डांस करना शुरू कर देती हैं. लड़कियों के डांस स्टेप्स और उनके एक्सप्रेशन इतने शानदार होते हैं कि वहां मौजूद लोग भी उन्हें देखकर रुक जाते हैं. साड़ी में डांस करते हुए उनकी ग्रेस और आत्मविश्वास साफ नजर आता है, जो इस वीडियो को और भी खास बना देता है.
इंस्टाग्राम पर देखिए वीडियो:
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सोशल मीडिया पर छाया वीडियो
इस खूबसूरत डांस वीडियो को देखने के बाद सोशल मीडिया यूजर्स जमकर तारीफ कर रहे हैं. लोग कमेंट्स में लड़कियों की मेहनत और टैलेंट की सराहना कर रहे हैं. यह वीडियो इंस्टाग्राम पर शेयर किया गया है और तेजी से वायरल हो रहा है. खास बात यह है कि विदेशी जमीन पर भारतीय संस्कृति की झलक दिखाने का यह अंदाज लोगों को बहुत पसंद आ रहा है. यह वीडियो साबित करता है कि टैलेंट और आत्मविश्वास के दम पर कोई भी कहीं भी लोगों का दिल जीत सकता है. वीडियो को mansi_dancetodream नाम के इंस्टाग्राम एकाउंट पर शेयर किया गया है.