Girls Fight Video: बॉयफ्रेंड के लिए भिड़ गईं दो लड़कियां, कॉलेज में ही हो गई जूतम पैजार | देखें वीडियो

Girls Fight Video: सोशल मीडिया पर यूं तो सैकड़ों हजारों की संख्या में वीडियो अपलोड किए जाते हैं. मगर इनमें से कुछ ही ऐसे होते हैं जो सबका ध्यान अपनी ओर खींच पाते हैं. फिलहाल इसी तरह का एक वीडियो सामने आया है, जो तेजी से वायरल हो रहा है. यह वीडियो दो लड़कियों से जुड़ा हुआ है और दोनों आपस में खूब लड़ाई करती दिख रही है. बहस से शुरुआत होकर मामला कब मारपीट तक पहुंच गया किसी को कुछ पता ना चल सका. अब यह वीडियो अलग-अलग प्लेटफॉर्म पर वायरल हो रहा है.

वायरल हो रहे इस वीडियो को देख मालूम चलता है कि किसी कॉलेज परिसर का सीन है. यहां दो लड़कियां एक साथ खड़ी हैं जबकि अन्य लोग इधर-उधर आ-जा रहे हैं. देखते ही देखते दोनों लड़कियों में बहस छिड़ गई. फिर क्या था दोनों ने एक दूसरे को पीटना भी शुरू कर दिया. एक दूसरे पर जमकर घूंसे चलाए. इतना ही नहीं एक लड़की ने दूसरी को जमकर किक भी मारे. दूसरी ओर लड़ाई छुड़ाने की बजाय लोग तालियां बजा रहे थे और लड़ाई को इंज्वॉय करने में लगे थे.

Fight Brokeout b/w Two girls over the Girl in mask had texted the boyfriend of other girl pic.twitter.com/IHt1zHi6Md

