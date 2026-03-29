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Girls Viral Video: पिकनिक मना रही थीं लड़कियां तभी पहुंच गई गाय, फिर जो हुआ देखते रह जाएंगे | देखें वीडियो
Girls Viral Video: सोशल मीडिया पर लड़कियों से जुड़ा यह वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है. इसमें ऐसा सीन दिखाई दिया जिसने वाकई चौंका दिया.
Girls Viral Video: सोशल मीडिया पर एक से एक वीडियो शेयर किए जाते हैं. इनमें दिखने वाले अलग-अलग नजारे लोगों को खूब पसंद आते हैं. ऐसा ही एक वीडियो फिलहाल वायरल हो रहा है जो लड़कियों से जुड़ा है. इसमें लड़कियों का एक ग्रुप पिकनिक मनाते हुए नजर आता है. वीडियो की शुरुआत में देखा जा सकता है कि कुछ लड़कियां खुले मैदान में अपनी कार से पहुंचती हैं. वे गाड़ी पार्क करती हैं और उसमें से मैट, खाने-पीने का सामान और बाकी चीजें निकालकर आराम से बैठ जाती हैं. माहौल बिल्कुल खुशनुमा होता है और सभी मिलकर पिकनिक का आनंद लेने लगती हैं.
पिकनिक में पहुंची गाय
वायरल वीडियो में देख सकते हैं कि सब कुछ सामान्य चल रहा होता है कि तभी अचानक वहां एक गाय आ जाती है. गाय को अपनी ओर आते देख लड़कियां घबरा जाती हैं. उनके चेहरे पर डर साफ नजर आने लगता है और वे जल्दी-जल्दी अपना सामान छोड़कर कार की ओर भागती हैं. उन्हें लगता है कि कहीं गाय हमला न कर दे या उनका खाना खराब न कर दे. इस डर के चलते सभी लड़कियां कार में जाकर बैठ जाती हैं और कुछ समय तक वहीं से स्थिति को देखती रहती हैं. वीडियो का यह हिस्सा काफी रोमांचक और थोड़ा डरावना भी लगता है.
एक्स पर देखिए यह वायरल वीडियो:
महिलाऐं खेतों में पिकनिक कर रही थी. गायों का काफिला गुजरा तो डर के मारे कार में बैठ गयी. आशंका थी कि गायें खाना-पीना खा जायेगी.
मगर गायों ने इनका खाना सूंघा तक नहीpic.twitter.com/4Kfod57IcB
— Narendra Pratap (@hindipatrakar) March 28, 2026
देखकर घबरा उठीं लड़कियां
कुछ देर बाद लड़कियां देखती हैं कि गाय न तो उन पर हमला करती है और न ही उनके खाने को कोई नुकसान पहुंचाती है. गाय बस वहां खड़ी रहती है और शांत व्यवहार करती है. कुछ देर बाद चली जाती है. यह देखकर लड़कियों का डर धीरे-धीरे खत्म हो जाता है. वे फिर से कार से बाहर निकलती हैं और अपनी पिकनिक को दोबारा शुरू करती हैं. अंत में सभी फिर से हंसते-मुस्कुराते हुए खाने का आनंद लेने लगती हैं. यह वीडियो @hindipatrakar नाम के एक्स हैंडल पर शेयर किया गया है.