उड़ान भरते ही धनबाद में क्रैश होकर गिर पड़ा 'जॉयराइड ग्लाइडर', खौफनाक वीडियो हुआ वायरल

झारखंड के धनबाद में एक बड़े हादसे की खबर आ रही है. यहां एक ‘जॉयराइड ग्लाइडर’ दुर्घटनाग्रस्त होकर गिर पड़ा. इस घटना से इलाके में अफरा-तफरी मच गई. सोशल मीडिया पर घटना का एक वीडियो भी वायरल हो रहा है. इसमें देख सकते हैं कि ग्लाइडर के आगे लगा फैन चलते-चलते अचानक रुक गया और इसके कुछ ही सेकेंड बाद विमान रिहायशी इलाके में गिर गया. इमारत से टकरा जाने से विमान में सवार पायलट और यात्री घायल हो गए. एक पुलिस अधिकारी ने यह जानकारी दी. दोनों घायलों को असर्फी अस्पताल में भर्ती कराया गया और डॉक्टरों ने कहा कि उनकी हालत गंभीर है.

बताया जा रहा है कि टेक ऑफ करने के बाद 500 मीटर की दूरी पर ही ‘जॉयराइड ग्लाइडर’ क्रैश होकर गिर पड़ा. ये हादसा तकनीकी खराबी के कारण हुआ है ऐसा बताया जा रहा है. इस संबंध में बारबड्डा पुलिस थाने के प्रभारी आशीष कुमार यादव ने कहा कि जॉयराइड ग्लाइडर बरवाड़ा हवाई पट्टी से शाम चार बजकर 50 मिनट पर उड़ान भरने के ठीक बाद इमारत से जा टकराया.