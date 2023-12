'भगवान की आंखों' का वीडियो हो रहा सोशल मीडिया पर वायरल! लोग भी देखकर रह गए दंग

God Eyes Viral Photos: सोशल मीडिया पर कई तरह की चीजें वायरल होती हैं. कभी-कभी किसी चीज पर यकीन भी नहीं हो पाता है. इस बार भी कुछ ऐसा ही वायरल हो रहा है. साउथ अमेरिका में एक देश है पेरू. इस देश में इन दोनों एक तस्वीर सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रही है. कुछ लोग इन आकृतियों को भगवान की आंखें भी कह रहे हैं. चलिए जानते हैं क्या है पूरा मामला.

दरअसल, एक्स पर Archaeo – Histories नाम के एक अकाउंट से एक पोस्ट किया गया है. इसके कैप्शन में लिखा है, ‘पेरू के पुनो में विशाल आकार की ये अजीब और रहस्यमयी आकृतियां पाई गई हैं, जिन्हें बहुत मुश्किल से देखा जा सकता है. इसे निर्माण करने वाली संस्कृति को लेकर कोई जानकारी नहीं है. इसमें कुछ तस्वीरें ऐसी हैं, जो भगवान की आंखों की याद दिलाती हैं.’

इस पोस्ट पर कई लोगों ने कमेंट्स भी किए हैं और इन्हें सचमुच भगवान की आंख माना है. इस पोस्ट में वारू वारू और कैमेलोन के रहस्य के बारे में और भी बातें बताई गईं हैं. कैरल सुपे में पाई गईं ये आकृतियां पेरू के लोगों को भगवान की आंख की याद दिलाती हैं. यूनेस्को की रिपोर्ट के अनुसार इस जगह एक पवित्र शहर हुआ करता था जिसका नाम कैरल था.

Mystery of the Waru Waru or Camellones :

In Puno, Peru, these strange and mysterious shapes of enormous proportions have been found that can only be seen from small planes or satellite images. The origin or culture that built it is unknown, as well as its age. Although some… pic.twitter.com/Hj5n7xN0Md

