Goddess Pose Yoga On Bar Table: बार में लोग शराब पीने जाते हैं. पर शायद ही आपने कभी सुना हो कि कोई बार में योगा करे. वो भी बेहद कठिन आसन नए तरीके से. ऐसा किया है एक लड़की ने. और इसका वीडियो सोशल मीडिया पर खूब देखा जा रहा है.

वायरल हो रहे वीडियो में दिखाई देता है कि एक बार है. वहां एक टेबल पर शराब की खाली बोतलें पड़ी हैं. एक लड़की उन खाली बोतलों के ऊपर खड़ी होकर योगा करने की कोशिश कर रही है.

ये लड़की योगा के जिस पोज को करने की कोशिश कर रही है वो है Goddess Pose Yoga. वीडियो के अंत में ये लड़की टेबल से नीचे धड़ाम गिर जाती है.

ये वीडियो ट्विटर पर Hold My Beer अकाउंट पर शेयर किया गया है. 5 सेकंड के इस वीडियो को लोग बेहद पसंद कर रहे हैं.

देखें वीडियो-

Hold my beer while I do the goddess yoga pose 🍺🧘‍♀️ pic.twitter.com/dfQASdfL2S

— 🍺 Hold My Beer 🍺 (@HldMyBeer) June 25, 2021