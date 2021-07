Gold Car Video Viral: सोने से बनी कार देखी है कभी आपने? अगर आप सोच में पड़ गए हैं कि भला ऐसी कार कैसी होगी, तो हम आपकी इस उलझन को आसान किए देते हैं. ऐसा ही एक वीडियो सोशल मीडिया पर तहलका मचा रहा है.Also Read - Sharmila Dulha: दुल्हन को देखकर शर्म से लाल हुआ दूल्हा, लोग बोले- भाई इसे लग गया इश्क का रोग...

बिजनेसमैन आनंद महिंद्रा ने ये वीडियो अपने सोशल मीडिया हैंडल पर शेयर किया है. इसके बाद से तो इस वीडियो के खूब चर्चे हो रहे हैं.

वीडियो को अपने ट्विटर हैंडल पर पोस्ट करते हुए आनंद महिंद्रा ने कैप्शन दिया,

I don't know why this is going around on social media unless it is a lesson on how NOT to spend your money when you are wealthy…

देखें वीडियो-

I don’t know why this is going around on social media unless it is a lesson on how NOT to spend your money when you are wealthy… pic.twitter.com/0cpDRSZpnI — anand mahindra (@anandmahindra) July 19, 2021

आनंद महिंद्रा की इस पोस्ट को जबरदस्त लाइक्स मिल रहे हैं. खबर लिखे जाने तक इसे 212.1K views मिल चुके थे.

इससे भी मजेदार हैं वो कमेंट्स, जो लोग इस पोस्ट पर दे रहे हैं-

Maybe engine performance is better, more power…as lot many thieves are behind him….😎 — Amit Shelar (@amitshelar) July 21, 2021

LoL 😂😂😂 effect of steel price increase and RM correction 😜

Pure purchasing talks 😂 — Tisony (@Tisony07) July 21, 2021

