Gold Chain Thief Video: सोने की चेन कोई सरेआम उड़ाने की कोशिश करे और उसका वीडियो वायरल हो जाए तो क्या कहेंगे. ऐसा एक वीडियो सोशल मीडिया पर काफी देखा जा रहा है. वीडियो में सोने की चेन की चोरी करता एक लड़का दिख रहा है.Also Read - Bank Robbery Video: दिन दहाड़े SBI Bank में घुसे बदमाश और लाखों रुपए लूट ले गए, वीडियो हुआ Viral

गहनों की दुकानों में सीसीटीवी कैमरे लगे ही होते हैं. और ये वीडियो भी सीसीटीवी में कैद हो गया. सोने की चेन की चोरी बाल-बाल होते बची है. Also Read - Smartest Fool Video: तेज बारिश में छतरी लेकर ईंटों पर पानी डाल रहा शख्स, देखकर कहेंगे- दिमाग से पैदल...

घटना थाईलैंड की बताई जा रही है. जहां एक दुकान में शख्स पहुंचा. उसने एक सोने की चेन पसंद की और उसे निकलवाया. फिर उसने सोने की चेन को गले में पहना और काफी देर तक वहीं घूमता रहा. Also Read - Hula Hooping Around The Bum: लड़की ने घंटों तक किया कूल्हे पर हूला हूप, बना डाला नया वर्ल्ड रिकॉर्ड, देखें Viral Video

अचानक वो सोने की चेन को गले में पहने हुए ही स्टोर से भागने की कोशिश करने लगा. पर फिर जो हुआ उसे देखकर उस चोर का भी दिमाग हिल गया होगा.

दरअसल, स्टोर का दरवाजा लॉक था और चोर भागते हुए दरवाजे से जा टकराया. लोग इस वीडियो पर कमेंट कर बता रहे हैं कि ये घटना 2018 की है. पर अब ये एक बार फिर से सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है.

देखें वीडियो-

pic.twitter.com/dZFHz5NtqS

— people who died but are doing well (@jamorreram0) June 27, 2021