Gold Gift After Covid-19 Vaccination: देश में जारी कोरोना के कहर के बीच इससे बचाव के लिए वैक्सीनेशन अभियान भी जारी है. भारत में फिलहाल 45 साल और उससे ऊपर के लोगों को कोरोना से बचाव के लिए वैक्सीन दी जा रही है. कई राज्य सरकारों ने 18 साल से ऊपर के लोगों को वैक्सीन देने के लिए केंद्र से गुहार लगाई है, हालांकि अब तक इस पर फैसला नहीं हो सका है. केंद्र सरकार ने स्पष्ट कर दिया है कि अभी सभी आयु वर्ग के लोगों को वैक्सीन लगाने की छूट नहीं दी जा सकती. Also Read - Gujarat Corona Spike: 24 घंटों में मिले 2,640 नए मामले, 11 लोगों की संक्रमण से गई जान

सभी के लिए वैक्सीन की छूट देने संबंधी एक सवाल पर केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण ने कहा कि इस वैक्सीनेशन ड्राइव का दो लक्ष्य है. पहला लक्ष्य कोरोना से होने वाली मौत को कम से कम करना और दूसरा लक्ष्य स्वास्थ्य व्यवस्था को बनाए रखना है. इस पूरे अभियान का लक्ष्य यह नहीं है कि जो लोग चाहते हैं उन्हें वैक्सीन दी जाए. बल्कि लक्ष्य यह है कि जिनको जरूरत है उनको वैक्सीन दी जाए. इन सबके बीच कई मौकों पर यह भी सुना गया है कि लोग वैक्सीन लेने से हिचक रहे हैं. Also Read - Gujarat: चोटिला हिल तक बनेगा रोपवे, गुजरात सरकार ने दी मंजूरी

#COVID19 | In a bid to encourage people to take vaccine, the goldsmith community in Gujarat's Rajkot are offering a nose-pin made of gold to women & hand blender to men getting inoculated at their vaccination camp Also Read - गुजरात विधानसभा से पास हुआ 'लव जिहाद' बिल, दस साल तक की सजा का प्रावधान

