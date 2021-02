2.5Kg Gold Saree: साड़ियां तो आपने बहुत देखी होंगी, पर क्या कभी सोने की साड़ी देखी है. वो भी ढाई किलो की. ऐसी ही एक साड़ी देवी येलम्मा को भेंट चढ़ाई गई है. Also Read - तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र में बारिश का कहर, राहत कार्य में जुटी सेना, 31 की मौत, पीएम मोदी ने मुख्यमंत्रियों से की बात

तेलंगाना के मुख्यमंत्री के.चंद्रशेखर राव के 67 वें जन्मदिन के मौके पर बुधवार को ये साड़ी मंदिर में चढ़ाई गई. साड़ी केवल सोने की बनी है और इसका वजन है पूरे ढाई किलो.

इस मौके पर तेलंगाना के पशुपालन मंत्री टी.श्रीनिवास यादव ने बालकम्पेट मंदिर में विशेष प्रार्थना की. देवी येलम्मा को भेंट अर्पित की.

अब इस साड़ी की तस्वीरें सोशल मीडिया पर काफी देखी जा रही हैं. हर कोई इस अनोखी साड़ी को एक बार देख लेना चाहता है.

सोशल मीडिया पर इस साड़ी की तस्वीरें कई बार शेयर की जा रही हैं. देखें-

#happybirthdaykcr it was my unbelievable experience to present a 2.5kg gold saree to #balkampetyellamma on the auspicious day of the #greatest #kcr sir birthday ❤️❤️❤️. May yellamma bless #kcr garu 100 more years .⁦@trspartyonline⁩ ⁦@Balkampettemple⁩ pic.twitter.com/icIhnl9QAP

— Talasani Sai Kiran (@talasani_sai) February 17, 2021