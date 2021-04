Gold Treasure Video: सोने का खजाना हासिल करना भला किसकी चाहत नहीं होती. पर बहुत कम किस्मत वाले ऐसे होते हैं जिनकी किस्मत के दरवाजे खुल जाते हैं. Also Read - Nails Video Viral: इस औरत ने 30 साल में बढ़ाए थे 24 फीट लंबे नाखून, बना रिकॉर्ड, एक ही झटके में कटवाए...

ऐसे ही हैं जनगांव, तेलंगाना के पेमबर्थी में एक किसान. नाम है नरसिम्हा. इस किसान की किस्मत तब जगी जब इसे बंजर जमीन से खजाना मिल गया.

दरअसल, ये किसान बंजर जमीन पर समतलीकरण का कार्य कर रहा था. तभी उसे एक बर्तन से कुछ टकराने की आवाज आई.

जब उसने आवाज की दिशा में खोज की तो सोने से भरा बर्तन मिला. नरसिम्हा को लगभग 5 किलो सोने के आभूषण मिले हैं. अगर इन आभूषणों की कीमत लगाई जाए तो ये 2 करोड़ रुपये से भी ज्यादा बैठती है. लोग इस चमत्कार को देख हैरान हैं.

अब आसपास के क्षेत्र में ये खबर तेजी से फैल गई है. इस खजाने को देखने के लिए आसपास के लोग पहुंच रहे हैं.

वहीं, सोशल मीडिया पर भी इस खजाने की तस्वीर और वीडियोज जमकर शेयर किए जा रहे हैं. जिनमें दिखता है कि पोटली के भीतर सोने के कई छोटे-बड़े आभूषण हैं.

