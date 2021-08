Golgappe Ka Pani: अगर आप भी बड़े चाव से गोलगप्पे खाते हैं और चटकारे लेकर उसका पानी पीते हैं तो वायरल वीडियो देखकर आपकी आत्मा कांप उठेगी. वीडियो में एक गोलगप्पा विक्रेता बेहद शर्मनाक हरकत कर रहा है. वीडियो वायरल होने पर इसे पुलिस ने गिरफ्तार किया है.Also Read - MP में भीड़ द्वारा पीटा गया शख्‍स "हिंदू नाम" रखकर बेच रहा था चूड़ियां, दो आधार कार्ड मिले: गृह मंत्री

वायरल वीडियो में क्या दिखता है

वायरल हो रहे इस वीडियो में दिख रहा है कि सड़क किनारे एक गोलगप्पा विक्रेता है. वो मग में पेशाब कर रहा है. इसके बाद वो पेशाब को गोलगप्पे वाले पानी में मिलाता है. वीडियो को छिपकर शूट किया गया है.

वीडियो देख उड़े लोगों के होश

वीडियो को देखकर लोगों के होश फाख्ता हो गए हैं. घटना असम के गुवाहाटी के अठगांव इलाके की बताई जा रही है. वीडियो देखने के बाद स्थानीय पुलिस ने इस स्ट्रीट वेंडर को गिरफ्तार किया है.

स्थानीय समाचारपत्रों में भी इस घटना की रिपोर्ट छिपी है. जिसमें कहा गया है कि पुलिस इस मामले की जांच कर रही है.

वीडियो को ट्विटर पर Mamun Khan अकाउंट से शेयर किया गया है. कैप्शन दिया है,

Shocking!A street vendor(pani puri saller) has been arrestd in Guwahati after viral a sensational video in which he mixed his urine with water and using the same Water in Pani Puri.

देखें वीडियो:

खबर लिखे जाने तक इस वीडियो को 20.4K views मिल चुके हैं. लोग कमेंट कर इस गोलगप्पा विक्रेता की धज्जियां उड़ा रहे हैं.