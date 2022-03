गूगल मैप विश्व में सबसे ज्यादा इस्तेमाल किया जाने वाला नेविगेशन एप है और गुरुवार को कई यूजर्स के लिए यह एप क्रैश हो गया और लोग एप को एक्सेस नहीं कर पा रहे थे. नेविगेशन एप के क्रैश होने के पीछे बड़ा टेक्निकल ग्लिच होने संभावना जताई जा रही है. हालांकि अभी तक इस बारे में गूगल की तरफ से कोई भी प्रतिक्रिया नहीं दी गई है.Also Read - सुगम यात्रा: दिल्ली में आज से Google Map पर दिखेगी बसों की लाइव लोकेशन

गूगल मैप क्रैश होने के बाद रास्ता या डायरेक्शन भूले लोगों के मीम्स आ रहे हैं…लोग मजाकिया लहजे में कह रहे हैं कि अब हमें गुफाओं की तरह ही सड़कों साइन (संकेतों) को पढ़ना होगा. Also Read - Google Map से शेयर करें अपनी Live Location, यहां जानें आसान तरीका

कैब सर्विस से लेकर डिलीवरी सर्विस तक कई लोग गूगल मैप के जरिए ही बिना परेशान हुए बहुत ही आसानी से तय डेस्टिनेशन पर पहुंच जाते हैं. रोजाना लाखों-करोड़ों लोग गूगल की इस सर्विस का फायदा उठाते हैं लेकिन आउटेज के चलते लोगों की मुश्किल बढ़ जाना स्वाभाविक है. Also Read - अब Google Map पर आमिर खान दिखाएंगे रास्ता, गधे पर सवारी करते दिखेंगे

डाउनडिटेक्टर के मुताबिक कि गूगल मैप डाउन होने के बारे में अमेरिका के 12,000 से अधिक यूजर्स ने रिपोर्ट की. सिर्फ गूगल मैप ही नहीं बल्कि 887 यूजर्स ने यह भी दावा किया कि वो गूगल के सर्च इंजन को भी नहीं एक्सेस कर पा रहे थे.

हालांकि भारत में गूगल मैप डाउन होने के बहुत ज्यादा मामले सामने नहीं आए. ग्लोबल ट्रैकर के मुताबिक यहां सिर्फ 288 मामले ही रिपोर्ट किए गए.

एक यूजर ने ट्वीट किया कि मेरे जीवन में पहली बार गूगल मैप क्रैश हुआ है..तो वहीं एक अन्य यूजर ने लिखा कि अब हमें गूगल मैप डाउन है और अब हमें सड़कों के संकेतों (साइन) को पढ़ना होगा जैसे पूर्व में लोग गुफाओं में चिन्हों की पहचान करते थे.

Google Maps is down and now we have to read road signs like some kind of caveman pic.twitter.com/eWEaRjILxF

— Mr. Squatchski (@MRoboski) March 18, 2022