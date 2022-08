Viral: आरपीजी ग्रुप ऑफ कंपनीज के चेयरमैन द्वारा वायरल आमंत्रण शादी के कार्ड पर ट्वीट किए जाने के बाद तमिलनाडु में एक फार्मासिस्ट की शादी फिर चर्चा में आ गई है. ऐसा लग रहा है कि निमंत्रण कार्ड टैबलेट के पत्ते के पीछे छपा हुआ है. युगल, एझिलारासन और वसंतकुमारी दोनों फामेर्सी में स्नातकोत्तर हैं और फार्मेसी कॉलेजों में पढ़ाते हैं और तमिलनाडु के तिरुवन्नामलाई में रहते हैं.Also Read - Viral Video: टॉयलेट सीट के ऊपर ही बना दिया झूला, जिसने देखा ये नजारा हंसी नहीं रोक पाया - देखिए वीडियो

हर्ष गोयनका ने अपने ट्वीट में कहा, ‘एक फार्मासिस्ट की शादी का निमंत्रण! लोग इन दिनों इतने इनोवेटिव हो गए हैं.’ गोयनका के पोस्ट पर लोगों ने कमेंट किया है और एक ने मजाक में कहा, ‘अगर उन्होंने डोलो 650 को कहीं न्योता में शामिल किया होता, तो उन्हें शादी के लिए कोई स्पॉन्सर मिल जाता.’ एक अन्य ने ट्वीट किया, ‘हा हा. बहुत ही अभिनव शादी का कार्ड आपने खोजा है सर. मैं बस ढूंढ रहा था कि क्या इस शादी की एक्पायरी तिथि भी दी गई है. लेकिन शादी के समय आदि का विवरण देखा.’ Also Read - Snake Ka Video: किंग कोबरा से भिड़ गया छोटा सा चूहा, फिर जो हुआ शायद ही पहले देखा होगा | देखिए वीडियो

A pharmacist’s wedding invitation! People have become so innovative these days…. pic.twitter.com/VrrlMCZut9

— Harsh Goenka (@hvgoenka) August 20, 2022