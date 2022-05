Viral: वरिष्ठ कांग्रेस नेता और लोकसभा सांसद शशि थरूर (Shashi Tharoor) अंग्रेजी के कठिन और दुर्लभ शब्दों का इस्तेमाल करने के लिए जाने जाते हैं. वो आए दिन अपने ट्विटर हैंडल पर ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करते हैं जिसे देख नेटिजन का दिमाग चकरा जाता है. कई बार तो शब्दकोश में भी ऐसे शब्दों का सही मतलब नहीं पता चल पाता. थरूर ने एक बार फिर एक ऐसे शब्द का इस्तेमाल किया है जिसे शायद ही देखा या पढ़ा गया है. उन्होंने इसी दुर्लभ शब्द के जरिए भारतीय रेल मंत्रालय पर यात्रियों से हर तरह से कमाई करने का कटाक्ष किया है.Also Read - Billi Aur Doggy Ki Ladai: बिल्ली से भिड़ने की गलती कर गया डॉगी, हुआ ऐसा हाल अब कभी पंगा नहीं लेगा | देखें Video

रेल मंत्रालय पर कटाक्ष के लिए किया दुर्लभ शब्द का इस्तेमाल

कांग्रेस नेता ने बीते रविवार को इसी यूनिक शब्द का इस्तेमाल करते हुए ट्वीट किया, 'अस्पष्ट शब्द विभागः क्या भारतीय रेलवे को Quomodocunquize करना चाहिए?.' शशि थरूर के हैंडल पर Quomodocunquize शब्द देखकर हर कोई इसका मतलब जानना चाहेगा. मगर उन्होंने उसी ट्वीट में खुद इसका मतलब भी बताया है. उन्होंने लिखा कि Quomodocunquize होता है कि हर संभव तरीके से पैसा बनाना.

उन्होंने ट्वीट में भारतीय रेल मंत्रालय को भी टैग किया है. दरअसल कोरोना वायरस महामारी के चलते मार्च 2020 से रेल यात्रा में वरिष्ठ नागरिकों को दी जाने वाली छूट निलंबित है. बीते कई महीनों से इसे दोबारा लागू करने की मांग की जा रही है. कांग्रेस नेता ने भी वरिष्ठ नागरिकों के पक्ष में ये ट्वीट किया.

यहां देखें ट्वीट

नेटिजन भी जमकर दे रहे प्रतिक्रिया

दूसरी तरफ शशि थरूर के ट्वीट में दुर्लभ शब्द देखकर ये आते ही सोशल मीडिया में छा गया. नेटिजन मजेदार कमेंट कर ट्वीट पर प्रतिक्रिया दे रही हैं. ऐसे ही एक यूजर ने लिखा कि वो अपना पासवर्ड floccinaucinihilipilification से बदलकर quomodocunquize करने जा रहा है. एक यूजर ने लिखा कि आप ऐसे शब्द लाते कहां से हो? मैं तो इसका उच्चारण तक नहीं कर पा रहा हूं.

वहीं एक यूजर ने कटाक्ष करते हुए लिखा कि सर ये सब लिखने से वोट नहीं मिलेंगे. कांग्रेस के पक्ष में मतदाताओं को लाने के लिए कुछ कीजिए. एक यूजर ने लिखा कि हमारे शब्दकोश में नया शब्द जोड़ने के लिए धन्यवाद.

Me, updating my password from floccinaucinihilipilification to quomodocunquize 👇🏼 pic.twitter.com/hlG7usAjb2 — Mr. J J (@jithiljishad) May 22, 2022

Where do you get these words ?

I cannot even pronounce them !🥴 — Dr.Mir Osman Ali (@DrMirOsmanAli1) May 22, 2022

Sir ya saab likhena sa vote nahi milenga. Khali like milenga twitter. Do something that will convert into votes for congress. — Sandeep saxena (@saxenasan) May 22, 2022

मालूम हो कि कांग्रेस नेता कुछ दिनों पहले ट्वीट में ‘क्वकरवोडर’ शब्द का इस्तेमाल किया था. जिसका अर्थ समझाते हुए उन्होंने लिखा कि क्वकरवॉजर तरह से लकड़ी की कठपुतली होती है.