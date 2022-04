Viral News: मानव 150 सालों से अधिक समय से एलियंस से संपर्क साधने की कोशिश कर रहा है, मगर अभी तक कामयाबी नहीं मिल पाई. इंसान ने अब एक बार फिर एलियंस से संपर्क साधने की अपनी कोशिशें तेज कर दी हैं. इसके लिए वैज्ञानिक एलियंस को आकर्षित करने के लिए कथित तौर पर दो न्यूड इंसानों की तस्वीरें अंतरिक्ष में भेजकर संपर्क साधने की कोशिश पर विचार कर रहे हैं.Also Read - Sanp Ka Video: गूगल मैप्स पर फ्रांस में दिखा विशालकाय 'सांप का कंकाल', जिसने भी देखा यकीन ना कर पाया । देखें वीडियो

साइंटिफिक अमेरिकन की एक रिपोर्ट के मुताबिक नासा (NASA) के वैज्ञानिकों ने एक नया संदेश विकसित किया है जो आकाशगंगा (Milky Way) में इंटेलीजेंट एलियंस को भेजा जा सकता है. इसके लिए नासा के जेट प्रफुल्सन लेबॉरेटरी (Jet Propulsion Laboratory) में वैज्ञानिक जोनाथन जियांग और उनके सहयोगियों ने गैलेक्सी (BITG) में बीकन नाम का नया स्पेस बाउंड नोट बनाया है. उन्होंने इस संबंध में एक प्रीपिंट साइट पर एक स्टडी में अपना मोटिवेशन और कार्यप्रणाली से जुड़ी रिपोर्ट भी प्रकाशित की.

A Beacon in the Galaxy: Updated Arecibo Message for Potential FAST and SETI Projects https://t.co/W1Lnez0vSS #Astrobiology #SETI #CarlSagan pic.twitter.com/oCBn1xzLB9

— Astrobiology (@astrobiology) March 24, 2022