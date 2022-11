Viral: कर्नाटक में एक शख्स ने अपनी पत्नी के खिलाफ प्रधानमंत्री से शिकायत की है. उसने प्रधानमंत्री ऑफिस (PMO) में शिकायत दर्ज करते हुए सुरक्षा की मांग की है. शख्स ने आरोप लगाया है कि उसकी पत्नी उसे रोजाना पीटती है और उसे जान से मारने की धमकी दे रही है. बेंगलुरु के यदुनंदन आचार्य (Yadunandan Acharya) ने सोशल मीडिया के जरिए पीएमओ को अपनी शिकायत भेजी.Also Read - Magarmach Aur Murgi Ka Video: मगरमच्छ संग माइंडगेम खेल गई मुर्गी, दिया ऐसा चकमा हाथ मलता रह गया बेचारा- देखें वीडियो

उन्होंने अपने ट्वीट पर बेंगलुरु शहर के पुलिस आयुक्त प्रताप रेड्डी और केंद्रीय कानून और न्याय मंत्री किरेन रिजिजू के हैंडल को भी टैग किया. ट्वीट में कहा गया, ‘क्या कोई मेरी मदद करेगा? या घरेलू हिंसा पर किसी ने मेरी मदद की? नहीं, क्योंकि मैं एक आदमी हूं! मेरी पत्नी ने मुझ पर चाकू से हमला किया, क्या यही नारी शक्ति है, जिसको आप बढ़ावा देते हैं? क्या मैं इसके लिए उसके खिलाफ घरेलू हिंसा का केस कर सकता हूं? नहीं! Also Read - Bandar Aur Bagh Ka Video: बंदरों की रखवाली में खा रहा था हिरण, तभी पेड़ से कूदकर बाघ ने दबोच लिया गला- देखें वीडियो

More than 2 years! Is this the kind of help i am expecting from @BlrCityPolice pic.twitter.com/IPxZjOujKZ

